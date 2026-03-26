Praznic împărătesc la Catedrala Mitropolitană din Craiova

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie miercuri, 25 martie, la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre binecuvântarea și teologia praznicului împărătesc al Bunei Vestiri: „Iubirea pe care Fecioara Maria o are faţă de Dumnezeu este totală, desăvârşită şi cum nu s‑a mai întâlnit. Maica Domnului a acceptat ca Fiul lui Dumnezeu să Se întrupeze în pântecele său, fapt pentru care această hotărâre l‑a înspăimântat şi pe înger. Fiul este născut din veşnicie din Tatăl, taină pe care nu o putem cuprinde cu raţiunea noastră, iar unirea Cuvântului lui Dumnezeu şi coborârea Sa în pântecele Fecioarei Maria sunt mărturii ale zămislirii mai presus de fire. În pântecele Preacuratei Fecioare Maria este Însuşi Dumnezeu. Atâta smerenie şi dragoste se regăsesc în pântecele Fecioarei Maria!”

La final, ierarhul i‑a îndemnat pe credincioşi să se roage mereu Maicii Domnului: „Buna Vestire este legată de viaţa Bisericii, de viaţa Mântuitorului Iisus Hristos şi de viaţa noastră. Pentru aceasta ne rugăm ei întotdeauna, pentru că mama nu poate fi despărţită de fiii ei”.