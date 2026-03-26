Praznicul Bunei Vestiri sărbătorit de credincioșii buzoieni

Praznicul Bunei Vestiri sărbătorit de credincioșii buzoieni

Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 26 Martie 2026

Credincioșii buzoieni au sărbătorit miercuri, 25 martie, cu evlavie, praznicul Bunei Vestiri la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiu, participând la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian.

Chiriarhul Buzăului și Vrancei a slujit împreună cu un sobor de 12 clerici, din care a făcut parte și pr. prof. univ. dr. Gheorghe Popa, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din Iași.

După citirea fragmentului evanghelic ce relatează momentul primirii veștii celei bune de către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu (Luca 1, 26‑38), pr. prof. univ. dr. Gheorghe Popa a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat că troparul sărbătorii Bunei Vestiri, care începe cu „Astăzi este începutul mântuirii noastre”, exprimă depășirea timpului obișnuit și trăirea unui prezent al harului lui Dumnezeu în viața Bisericii.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Părintele Arhiepiscop Ciprian a menționat că Buna Vestire este un praznic împărătesc închinat atât Preasfintei Fecioare Maria, cât și Domnului nostru Iisus Hristos, după cum se spune în otpustul acestei sărbători: „Cel ce a binevoit a Se întrupa pentru mântuirea noastră, Hristos, Adevăratul nostru Dumnezeu...”. De asemenea, ierarhul l‑a prezentat credincioșilor pe invitatul din această zi, pr. prof. univ. dr. Gheorghe Popa, remarcând activitatea sa didactică și academică, prin care a contribuit la formarea studenților în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, precum și activitatea sa pastoral‑misionară desfășurată la parohie.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul psaltic‑misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.

 

