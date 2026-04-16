Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Praznicul Învierii Domnului, la Catedrala din Alba Iulia

Praznicul Învierii Domnului, la Catedrala din Alba Iulia

Un articol de: Oana Rusu - 16 Aprilie 2026

La praznicul Învierii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit slujba Utreniei Sfintei Învieri, apoi a liturghisit în Catedrala Arhiepiscopală.

În Duminica Sfintelor Paști, Înalt­prea­sfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a săvârşit, pe esplanada special amenajată în fața lăcașului de închinare, slujba Utreniei Sfintei Învieri și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a mii de credincioși. Ulterior, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Sfânta Treime”, condusă de Antonio Rotar, relatează Arhiepiscopia Alba Iuliei.

În cuvântul rostit la finalul slujbei Utreniei Sfintei Învieri, ierarhul a spus: „Important este să trăim în duhul Legii Evangheliei și să ne comportăm ca martori ai Învierii lui Hristos, Care spune: «Cel ce ascultă cuvântul Meu și crede în Cel Ce M-a trimis pe Mine are viață veșnică». În această zi de mare praznic, vă zic: «Bucurați-vă», pentru că Hristos, înviind a treia zi din Mormântul Său, ne-a scos din teama de moarte și absurd. El a luminat farmecul vieții noastre și ne-a deschis orizontul învierii, asigurându-ne eternitatea fericită”.

Luni, 13 aprilie, în a doua zi de Paşti, Înalt­preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a liturghisit şi a rostit cuvântul de învăţătură în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” de la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia.

 

  • Procesiuni la izvoare tămăduitoare din țara noastră Știri
    Procesiuni la izvoare tămăduitoare din țara noastră

    Credincioșii participă mâine, 17 aprilie, în multe locuri, la procesiuni către izvoare și ape recunoscute ca fiind binefăcătoare, unde se săvârșește slujba de sfințire a apei după rânduiala din Vinerea Luminată. Un astfel de izvor vindecător se află în Arhiepiscopia Bucureștilor, la Mănăstirea Ghighiu din județul Prahova, unde credincioșii iau în această zi apă sfințită și cinstesc Icoana Maicii Domnului „Siriaca”.

    16 Apr, 2026
  • Sărbătorirea Sfântului Pahomie la Gledin Știri
    Sărbătorirea Sfântului Pahomie la Gledin

    În a treia zi a Sfintelor Paști, marți, 14 aprilie, Biserica Ortodoxă Română l-a prăznuit pe ­Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului, chip luminos al sfințeniei românești și model de unitate între credință, cultură și responsabilitate pastorală. La sărbătoarea de la Gledin a participat și anul acesta o delegație de la Arhi­episcopia Romanului și Bacăului, con­dusă de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

    16 Apr, 2026
  • Slujirile ierarhilor hunedoreni la praznicul Învierii Domnului Știri
    Slujirile ierarhilor hunedoreni la praznicul Învierii Domnului

    La praznicul Învierii Domnului Iisus Hristos, în noaptea Sfintelor Paști, Preasfin­țitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a slujit la Catedrala Episcopală din Deva. Ierarhul a împărțit Sfânta Lumină credincioșilor veniți să ia parte la slujba de Înviere. După înconjurarea catedralei, de pe scena special amenajată în fața lăcașului de cult, a fost citită Sfânta Evanghelie, iar apoi a fost săvârșită Utrenia Învierii. Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a citit cuvântul pastoral intitulat „Învierea lui Hristos - Paștile cele noi. Eliberarea omului din robia propriei «libertăți»”. Ierarhul a liturghisit în Catedrala Episcopală, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Sfântul Ierarh Nicolae” a lăcașului de cult, dirijată de pr. Daniel Balea.

    16 Apr, 2026
  • Icoana de la Sihla a Maicii Domnului adusă la Slobozia Știri
    Icoana de la Sihla a Maicii Domnului adusă la Slobozia

    Preasfințitul Părinte E­pis­cop Vincențiu împreună cu toți preoții Episcopiei Sloboziei și Călărașilor și peste 5.500 de cre­dincioși au întâmpinat miercuri, 15 aprilie, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, județul Ialo­mița, Icoana Maicii Domnului „Grabnic ­Ascultătoarea” de la Mănăstirea Sihla, județul Neamț, adusă în pelerinaj spre bucuria duhovnicească a credincioșilor din această zonă a țării, conform site-ului eparhiei sfesc.ro.

    16 Apr, 2026
