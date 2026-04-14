Praznicul Luminii la Catedrala Mitropolitană din Timișoara

Mii de credincioși au participat, în noaptea de 12 aprilie, la slujba de Înviere de la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi”, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Chemarea „Veniți de luați lumină!” a străbătut noaptea, iar flacăra s‑a transmis din lumânare în lumânare până când întreg centrul orașului a devenit un ocean de foc tremurător. Dangătul clopotelor și sunetul de toacă au însoțit apoi procesiunea tradițională în jurul catedralei.

La Utrenia Învierii, Părintele Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța Învierii.

Sfânta Liturghie din dimineața praznicului a fost săvârșită de Mitropolitul Banatului, în prezența a sute de credincioși.

Ca în fiecare an, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Lumina Sfântă de la Ierusalim a fost adusă sâmbătă, 11 aprilie, de o delegație a Patriarhiei Române de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara, lumina a fost primită de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, care a înmânat‑o apoi delegațiilor din Episcopia Caransebeșului și Episcopia Daciei Felix. Din mână în mână, din lumânare în lumânare, aceeași lumină a ajuns de la Ierusalim până în Banat.

Administrația Catedralei Mitropolitane din Timișoara a pregătit peste 10.000 de pahare cu „sfintele paști”, care au fost împărțite credincioșilor.

Vecernia denumită „A doua Înviere” a fost oficiată duminică, fiind urmată de tradiționalul concert pascal susținut de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de teologul Bogdan Mureșan.