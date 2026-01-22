Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Premiere în proiectul „Biserica - locul unde cerul atinge pământul”

Premiere în proiectul „Biserica - locul unde cerul atinge pământul”

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 22 Ianuarie 2026

La biserica Parohiei Iancu Vechi‑Mătăsari din Capitală a avut loc joi, 22 ianuarie, festivitatea de premiere a elevilor care au participat la proiectul „Biserica - locul unde cerul atinge pământul”, desfășurat în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 56 din sectorul 2. Numeroși copii și tineri au fost răsplătiți după ce au impresionat juriul prin realizarea unor machete ce întruchipează lăcașuri de cult ortodoxe din întreaga țară.

În cadrul proiectului au fost realizate 19 machete de biserici, la care au participat 70 de elevi din ciclul gimnazial. Lucrările au fost realizate sub îndrumarea profesorilor și au fost evaluate de o comisie formată din: prof. univ. dr. Tiberiu Cătălina, de la Universitatea Tehnică de Construcții din București; diaconul Marius Oblu și prof. Cristina Radu, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 56 din Capitală.

În deschiderea evenimentului festiv, părintele Constantin Stoica, parohul bisericii, a adresat un cuvânt de bun-venit tuturor celor prezenți. Au fost oferite diplome și daruri tuturor copiilor implicați în acest proiect parohial, momentul fiind imortalizat prin realizarea unor fotografii personale alături de macheta fiecăruia.

„La Parohia Iancu Vechi-Mătăsari, protocolul de colaborare dintre Școală și Biserică funcționează foarte bine, inclusiv datorită implicării cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Nr. 56. Acest lucru se datorează și existenței unor profesori de religie care își înțeleg menirea. [...] Este o expoziție inedită, întrucât niciodată până acum nu am mai găzduit una care să cuprindă machete de biserici și, bineînțeles, suntem recunoscători tuturor celor care s‑au implicat. Am sesizat cu toții entuziasmul copiilor care au avut de câștigat în urma acestor activități frumoase. Această expoziție va rămâne în lăcașul de cult al parohiei timp de o săptămână, iar ulterior vom identifica o altă modalitate de expunere, probabil în demisolul bisericii, pentru cei care doresc să vadă munca de aproape două luni a elevilor de la Școala Gimnazială Nr. 56 din București”, a spus părintele paroh Constantin Stoica.

În continuare, prof. Ciprian‑Lucian Lazăr, cadru didactic al Școlii Gimnaziale Nr. 56 din București, a vorbit despre importanța parteneriatului dintre Școală și Biserică: „Reprezintă un moment de bucurie atât pentru elevi, cât și pentru profesorii implicați și membrii parohiei, întrucât a fost evidențiată munca depusă pe parcursul a două luni”.

 

Citeşte mai multe despre:   Parohia Iancu Vechi-Matasari
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri