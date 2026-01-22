Premiere în proiectul „Biserica - locul unde cerul atinge pământul”

La biserica Parohiei Iancu Vechi‑Mătăsari din Capitală a avut loc joi, 22 ianuarie, festivitatea de premiere a elevilor care au participat la proiectul „Biserica - locul unde cerul atinge pământul”, desfășurat în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 56 din sectorul 2. Numeroși copii și tineri au fost răsplătiți după ce au impresionat juriul prin realizarea unor machete ce întruchipează lăcașuri de cult ortodoxe din întreaga țară.

În cadrul proiectului au fost realizate 19 machete de biserici, la care au participat 70 de elevi din ciclul gimnazial. Lucrările au fost realizate sub îndrumarea profesorilor și au fost evaluate de o comisie formată din: prof. univ. dr. Tiberiu Cătălina, de la Universitatea Tehnică de Construcții din București; diaconul Marius Oblu și prof. Cristina Radu, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 56 din Capitală.

În deschiderea evenimentului festiv, părintele Constantin Stoica, parohul bisericii, a adresat un cuvânt de bun-venit tuturor celor prezenți. Au fost oferite diplome și daruri tuturor copiilor implicați în acest proiect parohial, momentul fiind imortalizat prin realizarea unor fotografii personale alături de macheta fiecăruia.

„La Parohia Iancu Vechi-Mătăsari, protocolul de colaborare dintre Școală și Biserică funcționează foarte bine, inclusiv datorită implicării cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Nr. 56. Acest lucru se datorează și existenței unor profesori de religie care își înțeleg menirea. [...] Este o expoziție inedită, întrucât niciodată până acum nu am mai găzduit una care să cuprindă machete de biserici și, bineînțeles, suntem recunoscători tuturor celor care s‑au implicat. Am sesizat cu toții entuziasmul copiilor care au avut de câștigat în urma acestor activități frumoase. Această expoziție va rămâne în lăcașul de cult al parohiei timp de o săptămână, iar ulterior vom identifica o altă modalitate de expunere, probabil în demisolul bisericii, pentru cei care doresc să vadă munca de aproape două luni a elevilor de la Școala Gimnazială Nr. 56 din București”, a spus părintele paroh Constantin Stoica.

În continuare, prof. Ciprian‑Lucian Lazăr, cadru didactic al Școlii Gimnaziale Nr. 56 din București, a vorbit despre importanța parteneriatului dintre Școală și Biserică: „Reprezintă un moment de bucurie atât pentru elevi, cât și pentru profesorii implicați și membrii parohiei, întrucât a fost evidențiată munca depusă pe parcursul a două luni”.