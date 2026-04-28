Premierea tinerilor misionari la Mănăstirea Stelea din Târgoviște

Data: 28 Aprilie 2026

La cunoscuta Mănăstire Stelea din Târgoviște, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a premiat luni, 27 aprilie, echipele de cateheză ale parohiilor participante la etapa eparhială a Concursului național catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, organizat în Patriarhia Română în contextul Anului omagial al pastoraţiei familiei creştine şi Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosiţe, muceniţe, monahii, soţii şi mame).

Locul I pe Arhiepiscopia Târgoviștei la concursul național catehetic a fost câștigat de grupul de cateheză al Parohiei Gheboieni, Protoieria Târgoviște Nord; locul al II‑lea a fost câștigat de grupul de cateheză parohială al Parohiei Poiana de Sus, Protoieria Titu, iar locul al III‑lea a fost câștigat de grupul de cateheză parohială al Parohiei Broșteni, Protoieria Târgoviște Sud, județul Dâmbovița, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

De asemenea, au fost acordate și 12 mențiuni, pentru grupurile de cateheză reprezentând și celelalte parohii participante la această etapă, care au reunit 294 de tineri dâmbovițeni.

Premiile oferite de Înaltpreasfinția Sa au constat în bani, icoane și volume tipărite recent la editura eparhială, iar echipa câștigătoare a locului I va beneficia de o tabără de vară la Mănăstirea Peștera din județul Dâmbovița. De asemenea, au fost oferite diplome membrilor comisiei de evaluare, responsabililor cu cateheza de la nivelul protoieriilor și profesorilor coordonatori, care au sprijinit echipele de la parohii în elaborarea portofoliilor.

În cuvântul său, chiriarhul a vorbit despre importanța pastoral‑misionară a acestui concurs, care se adresează tinerilor dornici să trăiască, să aprofundeze și să propovăduiască credința creștină și valorile pe care Biserica le promovează, formând o veritabilă elită catehetică, capabilă să ofere mărturie vie în comunitățile în care activează și să sprijine educația religios‑morală a noilor generații. De asemenea, a subliniat rolul deosebit de important al femeii creștine în viața și misiunea Bisericii, dar și în educația familială, evidențiind contribuția ei esențială la edificarea spiritualității și civilizației creștine.

Premierea tuturor echipelor catehetice de tineret ale celor 55 de parohii din eparhie a avut loc la cele cinci protoierii din Arhiepiscopia Târgoviștei, în data de 22 aprilie. Astfel, în urma evaluării portofoliilor la etapa pe protoierii a acestui concurs, au fost oferite tuturor celor 941 de tineri care au contribuit la realizarea proiectelor diplome, icoane și alte daruri.

Prin intermediul unui ciclu de cateheze și al multiplelor activități subscrise temei concursului și inspirate din programul‑cadru, grupurile catehetice participante au avut ca obiectiv intensificarea lucrării pastoral‑misionare a Bisericii, promovarea valorilor familiei creștine, reafirmarea rolului și importanței familiei creștine astăzi, precum și descoperirea și evidențierea chipurilor femeilor creștine, ținând seama de numeroasele modele din viața Bisericii: Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame.

Activitățile parohiale din întreaga perioadă de desfășurare a concursului pot fi urmărite pe pagina eparhială de Facebook, intitulată: „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu. Concurs în Arhiepiscopia Târgoviștei”.