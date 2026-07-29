Premii pentru absolvenţii de liceu cu nota 10 la bacalaureat din județul Cluj

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, i-a felicitat și premiat duminică, 26 iulie, pe cei patru absolvenți de liceu din județul Cluj care au obținut nota 10 la Examenul Național de Bacalaureat, în sesiunea iunie-iulie 2026. Evenimentul a avut loc la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, la finalul programului catehetic „O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică”, care are loc în fiecare duminică seara, după slujba Vecerniei, fiind susținut de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Cei patru absolvenţi sunt Denisa-Maria Bobiș, de la Liceul Teoretic „Pavel Dan” din Câmpia Turzii, Luca Brusturean-Bota, Alesia Voina și Maria Domocoș, toți trei de la Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca.

Fiecare dintre cei patru tineri merituoși a primit din partea Părintelui Mitropolit Andrei câte o diplomă de apreciere, cartea „Cred, Doamne, și mărturisesc! File de catehism ortodox”, precum și un premiu în valoare de 1.000 de lei.

Inspectorul școlar general al județului Cluj, prof. Marinela Marc, i-a mulțumit, cu acest prilej, Părintelui Mitropolit Andrei pentru grija manifestată față de elevi și pentru susținerea excelenței în educație şi i-a felicitat pe cei patru absolvenți.