Preoţii din protopopiatele Petroșani și Hațeg reuniţi la conferinţa de primăvară

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Sfânta Mare Muceniță Varvara” din municipiul Petroșani, în mijlocul preoților din Protopopiatul Petroșani, cu prilejul conferinței semestriale de primăvară, 28 aprilie.

Pr. protopop Gabriel Bulf a prezentat tematica aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2026 - „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”, iar apoi pr. Alin Nicușor Popovici - Parohia Petrila‑Lonea, a susţinut referatul „Aspecte ale pastorației creștine legate de păstrarea și perpetuarea instituției familiei creștine” și pr. Ioan Sorin Gărgan - Parohia Dealu Babii, a susţinut referatul „Sfintele Femei din calendar”.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor le‑a vorbit preoților despre pastorația familiei, oferind ca model de viețuire creștină familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare şi i‑a îndemnat pe slujitorii Sfintelor Altare să fie cu luare aminte permanent și să răspundă cu înțelepciune la preocupările și problemele credincioșilor.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfânta Treime” din Hațeg, iar apoi a participat la conferința semestrială a preoților din Protopopiatul Hațeg. Conferința a fost deschisă prin cuvântul pr. protopop Iuliu Tonca și în continuare au fost prezentate două referate: pr. Andrei Mănescu - Parohia Ruși: „Sfinte soții și mame creștine - modele de iubire jertfelnică” și pr. Marian Cirebea - Parohia Subcetate: „Rolul Bisericii în consolidarea familiei creștine astăzi”.