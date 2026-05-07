Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Preoţii din protopopiatele Petroșani și Hațeg reuniţi la conferinţa de primăvară

Preoţii din protopopiatele Petroșani și Hațeg reuniţi la conferinţa de primăvară

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 07 Mai 2026

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Sfânta Mare Muceniță Varvara” din municipiul Petroșani, în mijlocul preoților din Protopopiatul Petroșani, cu prilejul conferinței semestriale de primăvară, 28 aprilie.

Pr. protopop Gabriel Bulf a prezentat tematica aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2026 - „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”, iar apoi pr. Alin Nicușor Popovici - Parohia Petrila‑Lonea, a susţinut referatul „Aspecte ale pastorației creștine legate de păstrarea și perpetuarea instituției familiei creștine” și pr. Ioan Sorin Gărgan - Parohia Dealu Babii, a susţinut referatul „Sfintele Femei din calendar”.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor le‑a vorbit preoților despre pastorația familiei, oferind ca model de viețuire creștină familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare şi i‑a îndemnat pe slujitorii Sfintelor Altare să fie cu luare aminte permanent și să răspundă cu înțelepciune la preocupările și problemele credincioșilor.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfânta Treime” din Hațeg, iar apoi a participat la conferința semestrială a preoților din Protopopiatul Hațeg. Conferința a fost deschisă prin cuvântul pr. protopop Iuliu Tonca și în continuare au fost prezentate două referate: pr. Andrei Mănescu - Parohia Ruși: „Sfinte soții și mame creștine - modele de iubire jertfelnică” și pr. Marian Cirebea - Parohia Subcetate: „Rolul Bisericii în consolidarea familiei creștine astăzi”. 

 

Citeşte mai multe despre:   conferinta  -   PS Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei  -   PS Gherontie Hunedoreanul, Arhiere-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei  -   Protopopiatul Hateg  -   Protopopiatul Petroșani
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Cerc pastoral la Parohia „Sfinții Voievozi” din Urlați Știri
    Cerc pastoral la Parohia „Sfinții Voievozi” din Urlați

    Parohia „Sfinții Voievozi” din Protoieria Urlați, județul Prahova, a fost marți, 5 mai,  gazda unei întâlniri a preoților din cadrul cercului pastoral al protoieriei, organizată în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine. Evenimentul a debutat cu slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie și de Taina Sfântului Maslu, oficiate de un sobor de preoți și diaconi, în prezența numeroșilor credincioși prahoveni.  Din sobor au făcut parte părintele Florin-Ciprian Petre, secretar în cadrul Biroului de presă și relații publice al Patriarhiei Române; părintele Ionuț Negoiță, protopop al Protoieriei Urlați; părintele ieromonah Calinic Costescu, de la Schitul Măgureanu din București, împreună cu un sobor de preoți din cuprinsul protoieriei. Cu acest prilej, credincioșii prezenți s-au închinat cu evlavie la moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou păstrate spre cinstire în biserică. „Momentul a avut o încărcătură emoționantă deosebită prin participarea părintelui dr. Florin-Ciprian Petre și a părintelui ieromonah dr. Calinic Costescu, fii duhovnicești ai parohiei, care au revenit cu bucurie pe meleagurile natale, aducând binecuvântare și întărire duhovnicească comunității. În cadrul întrunirii cercului pastoral a fost susținut și un referat dedicat temei Anului omagial, evidențiindu-se rolul și misiunea femeii creștine în familie, în Biserică și în societatea contemporană. Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă de rugăciune, comuniune și bucurie duhovnicească, întărind legătura dintre slujitorii Sfântului Altar și credincioșii parohiei”, ne-a transmis părintele protoiereu Ionuț Negoiță. 

    06 Mai, 2026
  • Seminarul Teologic Ortodox din Buzău în programul Fulbright Știri
    Seminarul Teologic Ortodox din Buzău în programul Fulbright

    Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău a fost invitat, în zilele de 29 și 30 aprilie, în seria evenimentelor organizate la Buzău prin programul Fulbright, prestigios proiect de schimburi educaționale și culturale între Statele Unite ale Americii și alte țări, fiind finanțat și coordonat de Departamentul de Stat al SUA.

    06 Mai, 2026
TOP 6 Știri