Prilej de bucurie și rugăciune la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Ungheni

Data: 27 Iulie 2026

Ziua de prăznuire a Icoanei Maicii Domnului „Prodromița” a adunat, sâmbătă, 25 iulie 2026, numeroși clerici și credincioși la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Ungheni, unde a fost sărbătorit hramul de vară al comunității prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii arhierești.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a fost întâmpinat de părintele paroh Adrian Rusu, împreună cu familia sa, de părintele protoiereu Vasile Alcaz, protopop de Ungheni, de un sobor de preoți și diaconi din Arhiepiscopia Chișinăului și Arhiepiscopia Iașilor, precum și de mulțime de credincioși veniți de pe ambele maluri ale Prutului pentru a aduce cinstire Maicii Domnului și pentru a participa la sărbătoarea comunității.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni pentru pace, pentru familiile creștine, pentru sănătatea celor aflați în suferință și pentru întărirea credinței în rândul poporului binecredincios, iar cei prezenți s-au închinat cu evlavie înaintea Icoanei Maicii Domnului „Prodromița”, așezată spre cinstire în biserică.

În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Antonie a vorbit despre taina Icoanei Maicii Domnului „Prodromița”, chip zugrăvit prin lucrarea minunată a harului dumnezeiesc la Mănăstirea Bucium din Iași, astăzi aflată la Schitul Prodromu din Muntele Athos, icoană care, de peste un secol și jumătate, adună în jurul ei nenumărate mărturii de trămăduiri și mângâiere sufletească.

La încheierea Sfintei Liturghii, părintele paroh Adrian Rusu a adresat un cuvânt de recunoștință Înaltpreasfințitului Părinte Antonie pentru binecuvântarea acestei vizite arhierești și pentru cuvântul de folos duhovnicesc. Totodată, a menționat că anul acesta marchează prima prăznuire a hramului de vară închinat Icoanei Maicii Domnului „Prodromița”, după așezarea unei copii a acesteia spre închinare în biserica parohială, ca răspuns la numeroasele binecuvântări și semne de ajutor pe care credincioșii le-au simțit prin mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.