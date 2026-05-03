Priveghere la Mănăstirea Durău, în ajunul proclamării locale a canonizării Sfintei Mavra

Un articol de: Mioara Ignat - 03 Mai 2026

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat slujba Privegherii la Mănăstirea Durău, în ajunul proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din zona Neamțului.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, ierarhul de la Roman a oferit o posibilă explicație privind semnificația numelui Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău, căreia, mâine, i se va face proclamarea locală a canonizării:

„El vine însă de la Mamvri (Mamre), locul unde Dumnezeu a fost ospătat de către Patriarhul Avraam. În Țara Sfântă există acest loc unde Avraam a primit, sub chipul celor trei îngeri, pe Dumnezeu și a fost binecuvântat pentru că a avut inimă largă și primitoare. Cred că Sfânta Mavra se aseamănă, din acest punct de vedere, cu Patriarhul Avraam, pentru că inima ei a fost largă, iar Dumnezeu S-a sălășluit în sufletul ei.”

În continuare, ierarhul a subliniat dimensiunea duhovnicească a vieții Cuvioasei:

„Ea era asemănată, în povestirile călugărilor de odinioară, cu o căprioară a Ceahlăului, pentru că avea o subțirime duhovnicească aleasă. Precum căprioara caută luminișurile și poienile unde își găsește hrana, tot așa Cuvioasa Mavra a căutat poienile cele duhovnicești. Harul lui Dumnezeu a înveșmântat-o, încât viața ei a fost o zi de Paști neîntreruptă.”

De asemenea, Preasfinția Sa a evidențiat legătura dintre sfinți și credincioși în viața Bisericii:

„Dumnezeu Se odihnește întru sfinții Săi și îi binecuvintează pe toți cei care îi cinstesc cu inimă plină de bucurie și lumină. Sfânta Mavra a transformat cărările Ceahlăului într-o casă a lui Dumnezeu, într-un loc al prezenței Sale. Să ne învrednicească Domnul ca și sufletele noastre să devină locașuri ale harului Său.”

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mavra de pe Ceahlău are loc luni, 4 mai, la Mănăstirea Durău.

Canonizarea Sfintei Mavra de pe Ceahlău, împreună cu alte 15 femei cu viață sfântă, a fost aprobată în ședința Sfântului Sinod din 1 iulie 2025, iar proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie, la Catedrala Patriarhală. Data de pomenire a Sfintei este 4 mai.
 

  Hirotonie întru diacon la Catedrala Patriarhală din București
    Hirotonie întru diacon la Catedrala Patriarhală din București

    În Duminica a 4-a după Sfintele Paști, a Vindecării slăbănogului de la Vitezda, Preasfin­țitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Patriarhală din Bucu­rești, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej, ierarhul l-a hirotonit întru diacon pe teologul Ciprian Costin Apintiliesei, secretar la Cabinetul Patriarhal.

    03 Mai, 2026
  Transformarea suferinței aduse de boală în pocăință pentru păcate
    Transformarea suferinței aduse de boală în pocăință pentru păcate

    Biserica Ortodoxă a pomenit în Duminica a 4-a după Sfintele Paști vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, minune consemnată de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (5, 1-15). Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a explicat în cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale înțelesurile duhovni­cești ale acestei vindecări minunate.

    03 Mai, 2026
  Harul diaconiei pentru un ostenitor al „Ziarului Lumina"
    Harul diaconiei pentru un ostenitor al „Ziarului Lumina”

    În mijlocul credincioșilor adunați în rugăciune la Paraclisul Catedralei Naționale în ziua de sâmbătă, 2 mai 2026, a poposit Prea­sfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, care a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul slujbei, ierar­hul l-a hirotonit întru diacon pe teologul Eduard Daniel Murariu, redactor la „Ziarul Lumina” al Patriarhiei Române, pe seama Paraclisului istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale din București.

    02 Mai, 2026
