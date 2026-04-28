Data: 28 Aprilie 2026

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi va avea loc la Mănăstirea Hurezi, județul Vâlcea, în cadrul unor evenimente liturgice ce sunt programate în perioada 4‑5 mai 2026, informează Arhiepiscopia Râmnicului (arhiepiscopiaramnicului.ro). Astfel, luni, 4 mai, începând cu ora 17:00, va fi săvârșită slujba Privegherii în cinstea Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. Marți, 5 mai, începând cu ora 9:00, va fi săvârșită Sfânta Liturghie de către un sobor de ierarhi din țară și din diaspora, la Altarul de vară al Mănăstirii Hurezi. După Rugăciunea Amvonului, se va da citire Tomosului sinodal de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, se va prezenta icoana canonică a Sfintei și se va intona troparul acesteia.

În cadrul şedinţei de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care s‑a desfăşurat sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în zilele de 1‑2 iulie 2025, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, a fost aprobată canonizarea a 16 femei cu viață sfântă, mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare, între care şi monahia Matrona Ciupelea, stareța Mănăstirii Hurezi (1852‑1935), cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi și cu cinstire în data de 5 mai.

Momentul binecuvântat al proclamării canonizării este o revărasare de har și lumină în comunitatea Mănăstirii Hurezi, în care a viețuit Sfânta Cuvioasă Matrona, dar și evenimentul care contribuie la reînnoirea vieții spirituale a fiilor dohovnicești din Arhiepiscopia Râmnicului și a pelerinilor prezenți la eveniment.