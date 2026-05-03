Sfântul Cuvios Irodion cinstit în sobor de ierarhi la Mănăstirea Lainici

Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 03 Mai 2026

În ziua de 3 mai 2026, Mănăstirea Lainici l-a prăznuit pe ocrotitorul său spiritual, pe Sfântul Cuvios Irodion. Această dată este consacrată cinstirii sfântului în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, ca urmare a proclamării canonizării sale în anul 2011, la propunerea şi cu purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

Sărbătoarea a început în ajun, sâmbătă, 2 mai 2026, cu primirea solemnă a Părintelui Mitropolit Irineu la Mănăstirea Lainici de către părintele stareţ Ioachim Pârvulescu împreună cu obştea mănăstirii şi cu numeroşi preoţi şi diaconi. A urmat Slujba Privegherii Mari, oficiată în cinstea Sfântului Cuvios Irodion.

În dimineața zilei de 3 mai, programul liturgic a continuat cu Acatistul Sfântului Cuvios Irodion. Procesiunea clerului și a credincioșilor s-a îndreptat apoi spre Altarul de vară, amenajat în curtea mănăstirii, pe malul râului Jiu. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei. Din soborul arhieresc au mai făcut parte: Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei.

În cuvântul său de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a explicat pericopa evanghelică din Duminica a patra după Învierea Domnului:

„În duminica de astăzi am ascultat la Sfânta Liturghie pericopa evanghelică în care Sfântul Ioan ne descrie o minune pe care a săvârșit-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos, această faptă minunată de vindecare a unui paralitic. Cei bolnavi veneau la fântâna Vitezda și Dumnezeu Se îndura și Se milostivea față de poporul iudeu și îi vindeca pe cei care intrau în scăldătoare. Paraliticul de care se vorbește în Evanghelia de astăzi mersese timp de 38 de ani la această scăldătoare, dar nu avea un om care să îl arunce în fântâna Vitezda, atunci când se tulburau apele.

Domnul Hristos vine aici și îl întreabă dacă vrea să se facă sănătos, însă cel bolnav Îi spune Mântuitorului că nu are om să îl ajute să intre în apa vindecătoare. Patul îi devenise un mormânt, boala îi devenise haină permanentă. Paraliticul simboliza pe toți cei bolnavi care așteptau venirea Acelui Om, Care S-a jertfit și a înviat pentru noi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul Omului. Pe Acesta Îl așteptau, și bolnavul, și întreaga omenire, ca să primească tămăduire de la Dumnezeu. Domnul Hristos îi spune paraliticului să își ia patul său, să umble și să meargă la casa sa. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, prin care toate s-au făcut și toate s-au întărit, pentru că firea noastră este slăbănogită de păcat și de viețuire în patimi. Adam și Eva au fost măcinați de boală și de suferință, de slăbiciunea firii noastre, de neputințe și boli, pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a curățit din interior ca noi să devenim iarăși apropiații Tatălui Ceresc.”

Referindu-se la viața Sfântului Irodion, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat lucrarea dumnezeiască ce se săvârşeşte prin sfinţii Săi:

„Mântuitorul nostru Iisus Hristos lucrează în Biserică prin sfinții Săi. Sfântul Irodion este vindecător, făcător de minuni. Rugându-ne Sfântului Irodion, închinându-ne icoanelor sale, sărutând sfintele sale moaște, primim binecuvântare de la Dumnezeu. Trebuie să chemăm sfinții, ca ei să mijlocească pentru noi. Să avem curaj și nădejde în suferințele noastre, să ne rugăm sfinților, ca Dumnezeu să ne tămăduiască. Rugăm pe Sfântul Irodion să ne întoarcem la casele noastre cu daruri și binecuvântări cerești! Hristos a înviat!”.

La final, Părintele Mitropolit Irineu a mulțumit ierarhilor care au slujit la Mănăstirea Lainici, clerului, obștii mănăstirii și credincioșilor veniţi pentru a aduce cinstire celui numit de Sfântul Calinic „Luceafărul de la Lainici”.

Întrunirea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei

Tot în ziua de 3 mai 2026 s-a întrunit Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, fiind discutate și aprobate mai multe hotărâri legate de aspectele curente ale vieții bisericești şi administrative din eparhiile sufragane.

 

Citeşte mai multe despre:   Manastirea Lainici  -   IPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei  -   IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului  -   PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei  -   PS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud   -   PS Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților  -   PS Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei
    Hirotonie întru diacon la Catedrala Patriarhală din București

    În Duminica a 4-a după Sfintele Paști, a Vindecării slăbănogului de la Vitezda, Preasfin­țitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Patriarhală din Bucu­rești, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej, ierarhul l-a hirotonit întru diacon pe teologul Ciprian Costin Apintiliesei, secretar la Cabinetul Patriarhal.

    03 Mai, 2026
    Transformarea suferinței aduse de boală în pocăință pentru păcate

    Biserica Ortodoxă a pomenit în Duminica a 4-a după Sfintele Paști vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, minune consemnată de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (5, 1-15). Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a explicat în cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale înțelesurile duhovni­cești ale acestei vindecări minunate.

    03 Mai, 2026
    Harul diaconiei pentru un ostenitor al „Ziarului Lumina”

    În mijlocul credincioșilor adunați în rugăciune la Paraclisul Catedralei Naționale în ziua de sâmbătă, 2 mai 2026, a poposit Prea­sfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, care a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul slujbei, ierar­hul l-a hirotonit întru diacon pe teologul Eduard Daniel Murariu, redactor la „Ziarul Lumina” al Patriarhiei Române, pe seama Paraclisului istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale din București.

    02 Mai, 2026
    Oaspeți francofoni în vizită la Palatul Patriarhiei

    Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, l-a primit astăzi, 1 mai 2026, la Palatul Patriarhiei, pe părintele Marc-Antoine Costa de Beauregard, parohul Comunității ortodoxe francofone „Saint Germain și Saint Cloud” din Louveciennes, din apropierea Parisului. Acesta a fost însoțit de un grup de pelerini ortodocși francofoni, aflați în România pentru a vizita obiective istorice și religioase din țara noastră. 

    01 Mai, 2026
