Alegeri de membri clerici și mireni pentru Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor

În 10 circumscripții electorale, delegați ai parohiilor din București și din județele Ilfov și Prahova au ales membrii clerici și mireni pentru componența Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, mandatul 2026‑2030.

În fiecare circumscripție au fost aleși un cleric și doi mireni, în total 30 de membri (10 clerici și 20 de mireni), care vor reprezenta parohiile din Eparhia Bucureștilor în acest organism bisericesc deliberativ pe parcursul următorilor patru ani. Alegerile au fost prezidate în fiecare circumscripție electorală de un delegat cleric al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care este și Arhiepiscop al Bucureștilor, iar biroul electoral a fost constituit ad‑hoc.

Înainte de alegerile propriu‑zise, președintele fiecărei circumscripții a dat citire deciziei chiriarhale a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de a se organiza aceste alegeri pentru constituirea noii Adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Totodată, președintele a prezentat candidații, CV‑urile acestora și activitatea desfășurată în sprijinul și spre propășirea Bisericii. În cadrul fiecărei întruniri, clericii și‑au votat reprezentantul lor în Adunarea eparhială, iar, ulterior, mirenii i‑au votat pe reprezentanții lor în acest organism bisericesc. Alegerile s‑au desfășurat în mod deschis, candidații fiind aleși prin aclamare. Au fost aleși preoți care s‑au remarcat prin activitatea pastorală, administrativ‑gospodărească și filantropică desfășurată, precum și mireni implicați în misiunea Bisericii, cu o viață morală exemplară.

Cele 10 circumscripții electorale cuprind parohiile din cele 13 protopopiate ale Eparhiei Bucureștilor, alegerile desfășurându‑se în 10 lăcașuri de cult, după cum urmează: 1. Protoieriile Sector 1 și Sector 6 Capitală, la biserica Parohiei „Sfânta Vineri”‑Drumul Taberei, președinte al colegiului electoral fiind pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, vicar eparhial onorific; 2. Protoieria Sector 2 Capitală, la biserica Parohiei Icoanei, președinte fiind pr. consilier patriarhal Liviu Nechita; 3. Protoieria Sector 3 Capitală, la biserica Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului”‑Titan, președinte fiind pr. consilier patriarhal Ionuț Badea; 4. Protoieriile Sector 4 și Sector 5 Capitală, la biserica Parohiei Șerban Vodă, președinte fiind pr. consilier patriarhal Ștefan Ababei; 5. Protoieria Ilfov Nord, la biserica Parohiei Otopeni, județul Ilfov, președinte fiind pr. lect. dr. Silviu Tudose; 6. Protoieria Ilfov Sud, la biserica Parohiei Bragadiru, județul Ilfov, președinte fiind pr. consilier patriarhal Nicușor Beldiman; 7. Protoieriile Ploiești Nord și Ploiești Sud, la biserica Parohiei „Sfântul Vasile”‑Ploiești, județul Prahova, președinte fiind pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu; 8. Protoieria Câmpina, la biserica Parohiei „Sfântul Nicolae”‑Câmpina, județul Prahova, președinte fiind pr. conf. dr. Gheorghe Holbea; 9. Protoieria Urlați, la biserica Parohiei „Sfinții Voievozi”‑Urlați, județul Prahova, președinte fiind pr. Alexandru‑Gabriel Gherasim; 10. Protoieria Vălenii de Munte, în biserica Parohiei Mănăstirea‑Vălenii de Munte, județul Prahova, președinte fiind pr. Vasile Gavrilă.

Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social‑filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Aceasta este formată din 30 de reprezentanți ai clerului și ai credincioșilor mireni, pentru un mandat de patru ani, cărora li se adaugă Episcopul‑vicar sau Arhiereul‑vicar ca membru de drept și chiriarhul ca președinte.