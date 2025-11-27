Proiect catehetic la două parohii din Ilfov

Data: 27 Noiembrie 2025

Grupul catehetic al parohiilor Copăceni Mânăstirea și Copăcenii de Jos, județul Ilfov, coordonat de diaconul Andrei Țeșu, participă la Concursul Național Catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, organizat de Patriarhia Română. Sub tema „Între rugăciunea de acasă și lumina Altarului - drumul unei familii spre unitate”, proiectul își propune să readucă în centrul comunității importanța vieții de credință și a armoniei cultivate în familia creștină. Tinerii vor fi încurajați să descopere modele de viețuire creștină care să le inspire parcursul personal. Întâlnirile grupului catehetic vor include și activități practice, menite să apropie familiile, să întărească legăturile dintre generații și să creeze un cadru în care tinerii să simtă sprijinul și unitatea comunității. Activitățile catehetice creează un spațiu firesc de dialog, în care tinerii sunt îndrumați să își pună întrebări, să caute sensuri și să găsească răspunsuri care să îi însoțească în procesul lor de maturizare spirituală.