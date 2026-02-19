Proiectul național pentru tineri, lansat în Episcopia Oradiei

În sala de conferințe a Protopopiatului Oradea, a avut loc luni, 16 februarie, lansarea și prezentarea la nivel local a Proiectului național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, implementat de Patriarhia Română și cofinanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în valoare totală de 50 milioane euro.

Evenimentul, desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a reunit reprezentanți ai Administrației Patriarhale, ai autorităților și instituțiilor centrale, județene și locale, ai Centrului eparhial al Episcopiei Oradiei, clerici din protopopiatele eparhiei, directori de școli, profesori de religie și membri ai echipei de implementare a proiectului, conform unui comunicat transmis de Biroul de presă al Episcopiei a Oradiei.

Moderatorul întâlnirii, pr. Laurențiu‑Florin Brîndaș, consilier eparhial pentru cateheză și activități cu tineretul, a subliniat importanța implicării comunității locale în susținerea inițiativelor naționale dedicate formării tinerilor.

Pr. Florin Marica, consilier patriarhal, director al Departamentului proiecte educaționale din cadrul Administrației Patriarhale și manager al proiectului, a dat citire cuvântului transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Centrul naţional de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul» - o mărturie concretă despre grija Bisericii pentru educaţie”, evidențiindu‑se rolul Bisericii în sprijinirea educației integrate a copiilor și a adolescenților.

Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie și‑a manifestat recunoștința față de Patriarhul României și ostenitorii Administrației Patriarhale, subliniind necesitatea unei lucrări concertate și responsabile în sprijinul tinerilor, adesea vulnerabili în fața provocărilor fără precedent din prezent.

Pr. consilier patriarhal Florin Marica a prezentat coordonatele principale ale proiectului derulat pe o perioadă de 52 de luni, cu cele două componente: construirea Centrului de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” în orașul Pantelimon, județul Ilfov, cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare regională (FEDR) și activitățile de formare dedicate celor 5.850 de copii implicați în proiect, cu finanțare din Fondul Social European Plus (FSE+).

În continuare, participanții au vizionat un material video realizat de TRINITAS TV, cu privire la construcția Centrului multifuncțional și utilizarea spațiilor pentru cei implicați în proiect.

Au mai vorbit pr. Mihai Ciucur, expert în educație parentală, Marcel‑Daniel Dragoș, prefectul județului Bihor, prof. dr. Horea‑Florian Abrudan, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, și prof. dr. Alin‑Serafim Ștefănuț, inspector școlar general al județului Bihor.

Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” se adresează copiilor și tinerilor din întreaga țară, grupați în 117 centre locale, oferindu‑le un cadru organizat pentru formare spirituală, educațională și socială. În Episcopia Oradiei, programul va implica 150 de tineri din trei parohii și centre educaționale, respectiv Aleșd – “Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” (mediul urban), Vadu Crișului și Popești (mediul rural), conform Biroului de presă al Episcopiei Oradiei.