Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Proiectul național pentru tineri, lansat în Episcopia Oradiei

Proiectul național pentru tineri, lansat în Episcopia Oradiei

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Știri
Un articol de: Oana Rusu - 19 Feb 2026

În sala de conferințe a Protopopiatului Oradea, a avut loc luni, 16 februarie, lansarea și prezentarea la nivel local a Proiectului național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, implementat de Patriarhia Română și cofinanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în valoare totală de 50 milioane euro.

Evenimentul, desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a reunit reprezentanți ai Administrației Patriarhale, ai autorităților și instituțiilor centrale, județene și locale, ai Centrului eparhial al Episcopiei Oradiei, clerici din protopopiatele eparhiei, directori de școli, profesori de religie și membri ai echipei de implementare a proiectului, conform unui comunicat transmis de Biroul de presă al Episcopiei a Oradiei.

Moderatorul întâlnirii, pr. Laurențiu‑Florin Brîndaș, consilier eparhial pentru cateheză și activități cu tineretul, a subliniat importanța implicării comunității locale în susținerea inițiativelor naționale dedicate formării tinerilor.

Pr. Florin Marica, consilier patriarhal, director al Departamentului proiecte educaționale din cadrul Administrației Patriarhale și manager al proiectului, a dat citire cuvântului transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Centrul naţional de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul» - o mărturie concretă despre grija Bisericii pentru educaţie”, evidențiindu‑se rolul Bisericii în sprijinirea educației integrate a copiilor și a adolescenților.

Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie și‑a manifestat recunoștința față de Patriarhul României și ostenitorii Administrației Patriarhale, subliniind necesitatea unei lucrări concertate și responsabile în sprijinul tinerilor, adesea vulnerabili în fața provocărilor fără precedent din prezent.

Pr. consilier patriarhal Florin Marica a prezentat coordonatele principale ale proiectului derulat pe o perioadă de 52 de luni, cu cele două componente: construirea Centrului de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” în orașul Pantelimon, județul Ilfov, cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare regională (FEDR) și activitățile de formare dedicate celor 5.850 de copii implicați în proiect, cu finanțare din Fondul Social European Plus (FSE+).

În continuare, participanții au vizionat un material video realizat de TRINITAS TV, cu privire la construcția Centrului multifuncțional și utilizarea spațiilor pentru cei implicați în proiect.

Au mai vorbit pr. Mihai Ciucur, expert în educație parentală, Marcel‑Daniel Dragoș, prefectul județului Bihor, prof. dr. Horea‑Florian Abrudan, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, și prof. dr. Alin‑Serafim Ștefănuț, inspector școlar general al județului Bihor.

Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” se adresează copiilor și tinerilor din întreaga țară, grupați în 117 centre locale, oferindu‑le un cadru organizat pentru formare spirituală, educațională și socială. În Episcopia Oradiei, programul va implica 150 de tineri din trei parohii și centre educaționale, respectiv Aleșd – “Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” (mediul urban), Vadu Crișului și Popești (mediul rural), conform Biroului de presă al Episcopiei Oradiei.

 

Citeşte mai multe despre:   Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul  -   PS Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Ateliere de creație la o biserică din București Știri
    Ateliere de creație la o biserică din București

    În Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne), 15 februarie, copiii și părinții s-au adunat la biserica Parohiei „Buna Vestire”-Belu din București, sectorul 4, pentru a aduce un omagiu mamei și copilului, familiei creștine în general, prin lucrări plastice, în cadrul Atelierului de pictură pe stilcă și desene. Cu acest prilej, și-au reamintit că la 2 februarie (Întâmpinarea Domnului) și la 25 martie (Buna Vestire) este sărbătorită familia creștină. Copiii au pictat alături de mamele și tații lor, bucurându-se de câteva ore frumoase în preajma lui Dumnezeu, a Maicii Domnului și a Sfinților, sub îndrumarea preotului paroh Daniel-Alexandru Bărîcă, a prezbiterei Georgiana Bărîcă, a părintelui coslujitor lect. dr. Petre Sperlea și a preotesei Victorița Sperlea. De asemenea, pentru buna organizare a atelierului s-au implicat și doamnele din Comitetul parohial. Atelierul a fost deschis de cuvântul de învățătură al părintelui paroh Daniel-Alexandru Bărîcă.

    18 Feb, 2026
  • Pelerinaj cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie în Serbia Știri
    Pelerinaj cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie în Serbia

    Duminică, 15 februarie, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, aflată la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, a fost dusă în procesiune în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea Uzdin, Republica Serbia. După primirea raclei în lăcașul de cult, a fost săvârșită slujba Privegherii de către un sobor de preoți condus de părintele Emanuel Tăpălagă, vicar administrativ al Episcopiei Daciei Felix.

    18 Feb, 2026
TOP 6 Știri