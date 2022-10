Puterea Sfintei Parascheva adună pelerinii la Iaşi

Iaşiul se află în sărbătoare în aceste zile, când zeci de mii de credincioşi din ţară şi din afara graniţelor o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei. La atmosfera de pace care predomină în incinta Catedralei Mitropolitane din Iaşi se adaugă sfintele slujbe şi rugăciunile aşezate la racla Sfintei Parascheva şi a Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ.

Cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi adună în aceste zile la Catedrala Mitropolitană din Iaşi zeci de mii de pelerini din ţară şi din străinătate. O parte dintre credincioşi au venit încă de la începutul lunii octombrie spre cel mai mare lăcaş de închinăciune din capitala Moldovei pentru a cere mijlocirea Cuvioasei. Şi pe parcursul zilei de marţi, 11 octombrie 2022, oamenii şi‑au îndreptat paşii spre baldachinul frumos împodobit cu flori, unde i‑a aşteptat atât Sfânta Parascheva, cât şi Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ. Buna organizare a sectoarelor Centrului eparhial Iaşi, a Jandarmeriei Române şi a voluntarilor a făcut ca şederea la rând să fie una prielnică. Prin implicarea Bisericii, a Primăriei Iaşi şi a diferitelor asociaţii, pelerinii au primit ceai cald şi pachete cu alimente, pentru ca orele petrecute la rând să fie mai uşor de parcurs. Pe străzile din preajma catedralei ieşene s‑au montat puncte de prim‑ajutor, iar ambulanţele au fost mereu pregătite să intervină pentru orice solicitare medicală. La rând s‑au aşezat copii, tineri sau vârstnici, cu dorinţa de a‑i cinsti pe sfinţi şi pentru a le cere ajutorul. Dorinţa lor de a veni la Cuvioasa i‑a adus la Iaşi, chiar dacă unii se confruntă cu probleme de sănătate. Elena, o bătrână din Horgeşti, judeţul Bacău, a ajuns marţi seară (11 octombrie) la Iaşi pentru a‑i cere ajutorul Sfintei Parascheva. A dat naştere la 12 copii, iar în prezent mai trăiesc zece dintre aceştia, majoritatea plecaţi peste hotare. „Cred foarte mult în puterea Sfintei Parascheva, la care vin de mai mulţi ani. În urmă cu 14 ani, când am fost operată, am cerut mijlocirea Cuvioasei şi mi‑a ascultat rugăciunile. Am un băiat care a murit la vârsta de 25 de ani şi care a lăsat în urmă trei fete. De atunci am făcut diabet şi cu multe alte complicaţii. Mă rog la Dumnezeu şi la Sfânta Parascheva să‑mi aline suferinţele”, s‑a exprimat bunica Elena. La puţin timp după ce a trecut prin dreptul celor două racle, Teodora din Galaţi a început să plângă şi să spună: „Nu‑mi vine să cred că am ajuns la Sfânta. Am mari probleme din cauza unui proces. De două decenii vin la Cuvioasa Parascheva, pe care o iubesc şi căreia îi mulţumesc pentru toată mângâierea pe care mi‑a adus‑o în suflet”. Sfintele slujbe de dimineaţă şi de seară din catedrala ieşeană au oferit prilejul celor care au ajuns la Iaşi de a se ruga către Preamilostivul Dumnezeu. Cu pace şi cu bucurie în suflet, după ce mai zăbovesc o vreme în preajma Sfintei, pelerinii se întorc spre casele lor pentru a duce o fărâmă din duhul şi harul deosebit pe care l‑au dobândit după întâlnirea cu sfinţii.