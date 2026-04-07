Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ramuri binecuvântate pentru credincioşi la Miercurea Ciuc

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Arhid. Alexandru Moroianu - 07 Aprilie 2026

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârșit duminică, 5 aprilie, Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, în prezenţa numeroșilor credincioși care au participat cu evlavie la praznicul Floriilor. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Pocrov” a Catedralei Episcopale. În cadrul Sfintei Liturghii, credincioșii care s‑au pregătit prin post, spovedanie și rugăciune s‑au împărtășit cu Sfintele Taine, întărindu‑se duhovnicește în această perioadă a Postului Mare. Preasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre înțelesurile duhovnicești ale praznicului, evidenţiind atât semnificațiile istorice și liturgice ale sărbătorii, cât și profunzimea duhovnicească a Intrării Domnului în Ierusalim, arătând legătura acesteia cu Sfintele Pătimiri și cu slăvita Înviere. La final, ierarhul a rostit rugăciunea de binecuvântare a sălciilor, care au fost apoi împărțite credincioșilor prezenți, ca simbol al biruinței vieții asupra morții și al întâmpinării Mântuitorului Iisus Hristos.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei  -   Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri