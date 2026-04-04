Daruri din partea Patriarhului României pentru paraclisele patriarhale

După bucuria mărturisirii din cadrul tradiționalului Pelerinaj de Florii, reprezentanții celor zece paraclise patriarhale din Capitală au fost primiți în Salonul Sfinților Români al Reședinței Patriarhale de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care le-a adresat un mesaj de recunoștință pentru ajutorul acordat pe parcursul anului trecut.

„A devenit o tradiție ca după Pelerinajul de Florii să oferim câteva daruri simbolice acestor paraclise ca semn de mulțumire, recunoștință și încurajare pentru a continua cooperarea cu Patriarhia Română pentru lucrările necesare și foarte benefice pentru Biserică. Este foarte important să simțim comuniunea și fraternitatea, să susținem toate instituțiile Bisericii și să simțim bucuria că Biserica este a lui Hristos, așa cum se spune în Sfânta Scriptură, «voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui»” (Matei 16, 18), a spus Patriarhul României.

Reprezentanții celor zece paraclise patriarhale au primit din partea Întâistă­tătorului Bisericii noastre câte o icoană cu chipul ­Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul Româ­niei și al Catedralei Naționale; o cutie cu un kilogram de tămâie naturală; cele 13 volume ale Si­naxa­rului Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române; cele patru volume ale Mineiului Sfinților Români; volumul „Centenarul Patriarhiei Române, noi sfinți români și sfin­țirea picturii Catedralei Naționale. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2025” și Pastorala de Sfintele Paști 2025.

Cele zece paraclise patriarhale din Bu­curești sunt: Paraclisul „Învierea Domnului” al Catedralei Mântuirii Neamului; Mănăs­tirea Antim; Catedrala Mitropolitană „Sfân­tul Spiridon”-Nou; Biserica „Sfântul Anton”-Curtea Veche; Biserica „Sfântul Mina”-Vergu; Biserica Așezămintele Brâncove­nești - Domnița Bălașa; Biserica „Sfântul Elef­terie”-Nou; Biserica Parcul Domenii-Ca­șin; Schitul Darvari și Parohia „Acoperămân­tul Maicii Domnului”-Brâncuși.