Expoziție de icoane și fotografie la Biserica „Buna Vestire”‑Giulești

În atmosfera luminoasă a sărbătorii Floriilor, Biserica „Buna Vestire”‑Giulești a devenit duminică, 5 aprilie, după slujbă, locul unei emoționante întâlniri între artă, credință și solidaritate. Comunitatea s‑a reunit în cadrul unei expoziții de icoane și fotografie, organizată, pe de o parte, cu scop caritabil, aducând împreună copii, părinți și credincioși de toate vârstele, iar pe de altă parte cu ocazia Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame). În păstrarea identității creștine și în formarea unei societăți întemeiate pe iubire și credință, familia și femeia au un rol fundamental.

Unul dintre punctele centrale ale evenimentului a fost expoziția de icoane și fotografii realizate de copiii care fac parte din grupul de cateheză al Bisericii și selecționate de către părinții parohiei. Lucrările, pline de sensibilitate și autenticitate, au impresionat prin simplitatea și sinceritatea lor, fiind admirate și achiziționate de participanți și de enoriași. Fiecare icoană a venit cu o explicație a sfintelor femei care erau pictate pe aceasta.

Evenimentul a fost completat de standuri cu prăjituri pregătite cu grijă de părinți, dar și de aranjamente hand‑made cu motive de Paște, toate oferite în schimbul unor donații. Atmosfera a fost una caldă și primitoare, în care generozitatea s‑a împletit firesc cu bucuria sărbătorii. Banii strânși la eveniment urmând a fi redirecționați către Cantina socială „Sfântul Mucenic Barnabas”.

Un moment special l‑a constituit prezența celor de la Thaice Cream, care au oferit copiilor înghețată preparată pe loc, chiar sub ochii lor. Această experiență a adus zâmbete și entuziasm. Părinții au putut, la rândul lor, să contribuie prin donații, sprijinind astfel cauza nobilă a evenimentului: ajutorarea persoanelor nevoiașe.

Prin această inițiativă, comunitatea de la Biserica „Buna Vestire”‑Giulești a demonstrat încă o dată că solidaritatea, implicarea și credința pot crea momente de neuitat și pot aduce speranță acolo unde este cea mai mare nevoie.