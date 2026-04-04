Pelerinajul de Florii în Capitală

Sute de clerici și mii de credincioși din municipiul București și județul Ilfov au dat o mărturie vie a credinței lor urmând, în chip simbolic, călătoria făcută de Domnul Iisus Hristos din Betania către Ierusalim. Purtând stâlpări în mâini, luminosul alai s-a îndreptat în procesiune de la Catedrala Națională până la Catedrala Patriarhală istorică, avându-l în frunte pe Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal. Pe Colina Bucuriei, pelerinii au fost întâmpinați de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a sfințit icoana praznicală și a rostit un cuvânt de învățătură.

Înainte de a porni în procesiune, mulțimea s-a unit în rugăciune pe ­esplanada Catedralei Naționale, unde Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba Vecerniei. Ierarhul a săvârșit, apoi, rânduiala binecuvântării stâlpărilor, care au fost împărțite credincioșilor de către Grupul de voluntari „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor și de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale.

Având în frunte toaca, Sfânta Cruce, ripide și prapuri, clericii din Capitală și județul Ilfov, rânduiți pe protopopiate, alături de preoții de caritate, preoții militari, preoții care slujesc în penitenciare și în cimitire, precum și de slujitorii ostenitori în Administrația eparhială și Adminis­trația Patriarhală, urmați de patru slujitori care au purtat icoana Intrării Domnului în Ierusalim și de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, au pornit în procesiune către Catedrala Patriarhală istorică.

Purtând cu bucurie stâlpările binecuvântate, asemenea poporului care L-a întâmpinat pe Mântuitorul la intrarea Sa în Ierusalim, alaiul de clerici și pelerini s-a îndreptat pe strada Izvor către Paraclisul Catedralei Naționale, unde au fost întâmpinați de părintele arhim. Ciprian Grădinaru și de slujitorii de la acest lăcaș de cult. În acest loc, procesiunea a făcut un prim popas, unde s-au rostit o ectenie și al doilea condac al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim.

Pelerinajul a continuat pe Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, latura de vest a Pieței Unirii, până la Crucea Brâncovenească de la baza Colinei Bucuriei, loc ales pentru un alt popas de rugăciune, unde s-a înălțat o ectenie, iar Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a rostit condacul al XI-lea al Acatistului praznicului.

Pașii pelerinilor au fost însoțiți pe întregul drum până pe Dealul Patriarhiei de vocile membrilor corului Seminarului Teologic „Nifon Mi­tropolitul” din București, dirijați de arhidiaconul prof. Nifon Constantin. Aceștia au interpretat troparul praznicului și cântări specifice din tezaurul muzical liturgic al perioadei Triodului, precum „Cu noi este Dumnezeu”, „Cămara Ta, Mântuitorule” și altele.

Apogeul acestui drum al mărturisirii a fost marcat de sosirea alaiului pe Colina Bucuriei. În pridvorul de la intrarea în Reședința Patriarhală, clericii și mulțimea de credincioși au fost întâmpinați de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de care s-a aflat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, care a rostit al XIII-lea condac al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim.

După rostirea unei ectenii, Întâistătătorul Bisericii noastre a săvârșit rânduiala sfințirii ­icoanei praznicale purtate de clerici în timpul procesiunii și a rostit rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor, iar la final a rostit un cuvânt de învățătură în care a pus în lumină nouă dintre cele mai importante idei referitoare la minunea Învierii lui Lazăr, regăsite în tâlcuirile Sfântului Ioan Gură de Aur, Sfântului Chiril al Alexandriei și ale marelui predicator latin Petru Hrisologul, Episcopul Ravennei.

De asemenea, Preafericirea Sa a evidențiat semnificația duhovnicească a pelerinajului ca mijloc de pregătire pentru Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului şi a transmis un cuvânt de mulțumire tuturor celor care au contribuit la organizarea procesiunii din acest an: Protoieriei Sector 5 Capitală, care a realizat și împodobit icoana praznicală sfințită la acest pelerinaj; Protoieriei 3 Capitală, care a donat iconițele ce au fost distribuite pelerinilor ca semn de binecuvântare; Protoieriilor 1, 2, 4 și 6 Capitală, care au donat stâlpările de finic; Protoieriilor Ilfov Nord și Ilfov Sud, care au donat ramurile de salcie; Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române: Televiziunii și Radioului TRINITAS, Ziarului LUMINA și Agenției de știri BASILICA pentru transmiterea și mediatizarea evenimentului; Grupului de voluntari „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor; voluntarilor Catedralei Patriarhale; voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale; Grupului ­psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale și co­ru­lui Seminarului Teologic Ortodox din București.

Totodată, au fost aduse mulțumiri și autorită­ților care au sprijinit organizarea pelerinajului: Primăriei Municipiului București; Direcției Gene­rale de Jandarmi a Municipiului București, Brigăzii Rutiere a Municipiului București; Serviciului de Ambulanță București-Ilfov; Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov; Poliției Locale a Municipiului București; Poliției Locale Sector 4 București și Poliției Locale Sector 5 București.

Pelerinii au avut bucuria să se închine în Ca­tedrala Patriarhală și la un fragment din moaștele Sfântului și Dreptului Lazăr.