Resfințirea bisericii din Parohia Dătășeni, Protopopiatul Luduș

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit, duminică, 23 noiembrie, slujba de resfinţire a Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Dătășeni, Protopopiatul Luduș, apoi a celebrat Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură. În cadrul slujbei, tânărul Daniel Bobar a fost hirotonit diacon.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în cuvântul adresat credincioșilor, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus: „Postul Crăciunului este pentru noi un prilej aparte de îmbogățire în Dumnezeu, de renaștere duhovnicească. Aceasta se realizează prin post, rugăciune, fapte bune, lectură biblică și, mai ales, prin mărturisirea păcatelor și prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului. În Apostolul acestei duminici am auzit cuvintele: «Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos». Fără o astfel de redeșteptare morală, noi trăim în nepăsare, ca bogatul cel nebun, și murim tot ca el”.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotesit întru iconom pe pr. paroh Florin Ioan Chirilă, iar binefăcătorii care s-au implicat în restaurarea bisericii au primit diplome de aleasă cinstire. Lăcaşul de cult din Parohia Dătășeni a fost zidit în anul 1900.