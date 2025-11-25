Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Resfințirea bisericii din Parohia Dătășeni, Protopopiatul Luduș

Știri
Un articol de: Oana Rusu - 25 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit, duminică, 23 noiembrie, slujba de resfinţire a Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Dătășeni, Protopopiatul Luduș, apoi a celebrat Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură. În cadrul slujbei, tânărul Daniel Bobar a fost hirotonit diacon.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în cuvântul adresat credincioșilor, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus: „Postul Crăciunului este pentru noi un prilej aparte de îmbogățire în Dumnezeu, de renaștere duhovnicească. Aceasta se realizează prin post, rugăciune, fapte bune, lectură biblică și, mai ales, prin mărturisirea păcatelor și prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului. În Apostolul acestei duminici am auzit cuvintele: «Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos». Fără o astfel de redeșteptare morală, noi trăim în nepăsare, ca bogatul cel nebun, și murim tot ca el”.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotesit întru iconom pe pr. paroh Florin Ioan Chirilă, iar binefăcătorii care s-au implicat în restaurarea bisericii au primit diplome de aleasă cinstire. Lăcaşul de cult din Parohia Dătășeni a fost zidit în anul 1900. 

 

