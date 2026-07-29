Resfințirea bisericii din Parohia Purcăreți, Alba

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit slujba de resfinţire a bisericii parohiale cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din Parohia Purcăreți, Protopopiatul Sebeș, duminică, 26 iulie. În continuare, ierarhul a celebrat Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Alin Scrob a fost hirotesit întru iconom. De asemenea, membrii Consiliului parohial au primit din partea întâistătătorului Eparhiei Alba Iuliei diplomă de aleasă cinstire, ca recunoștință pentru sprijinul oferit în timpul desfășurării lucrărilor de restaurare a bisericii cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din satul Purcăreți.

Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Parohia Purcăreți a fost ridicată în perioada 1869-1880. Lăcașul de cult a fost împodobit cu haina picturii în perioada 1986-1987, lucrarea fiind executată de către pictorii Liviu Dumbravă și Gheorghe Cosma din Gura Humorului. În anul 2005, în timpul slujirii preotului Valentin Creț, acoperișul edificiului eclesial a fost reabilitat. Ulterior, din anul 2019, sub coordonarea actualului preot paroh, au fost realizate ample lucrări de restaurare și înfrumusețare, precum înlocuirea iconostasului, a mobilierului din interiorul lăcașului de cult, a ferestrelor și montarea încălzirii în pardoseală.