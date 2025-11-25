Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Resfințirea Bisericii „Înălțarea Domnului” din Mănăstireni

Știri
Un articol de: Darius Echim - 25 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a resfinţit biserica parohială din Mănăstireni, județul Cluj, la sărbătorirea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit sâmbătă, 22 noiembrie, slujba de resfințire a Bisericii „Înălțarea Domnului”, edificată între anii 1925-1927. Restaurat și înfrumusețat în ultimii cinci ani, atât la interior, cât și la exterior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Mucenic Gurie.

Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Pregătire spirituală pentru Crăciun”, în care a vorbit despre modul în care credincioșii se pot pregăti pentru sărbătoarea Nașterii Domnului şi a subliniat mijloacele pe care Biserica le pune la îndemână pentru pregătirea și primenirea sufletului: postul, spovedania, împărtășania și împlinirea faptelor milei trupești.

Părintele Mitropolit Andrei l-a hirotesit iconom stavrofor pe pr. paroh Ionuț Sdrăbău, iar primarul comunei Mănăstireni, Ioan Condor, a primit „Crucea Transilvană” pentru mireni. Au mai primit distincţii preotul pensionar Gheorghe Leș (paroh în Mănăstireni în perioada 1990-2018), preotul Dan Tiniș (parohul comunității din Ghirișu Român), preoteasa Ioana Alexandra Sdrăbău, Consiliul parohial și alți binefăcători.

Binecuvântare la Cășeiu, Cluj

Părintele Mitropolit Andrei a liturghisit, duminică, 23 noiembrie, în Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Parohia Cășeiu, Protopopiatul Dej, şi a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Comoară în cer”. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Alin-Ardelean Mariș, pentru Parohia Căpușu Mare, Protopopiatul Huedin.

Părintele Mitropolit Andrei l-a hirotesit iconom pe pr. paroh Alexandru-Marian Covaciu, iar primarul comunei Cășeiu, Marinel Baias, şi alţi credincioşi şi binefăcători au primit distincţii. Ierarhul a săvârşit, apoi, slujba Sfeștaniei și a binecuvântat lucrările efectuate în ultimii doi ani la casa parohială, iar la final i-a dăruit preotesei Gabriela Covaciu o icoană cu Maica Domnului.

 

