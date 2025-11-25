Resfințirea Bisericii „Înălțarea Domnului” din Mănăstireni

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a resfinţit biserica parohială din Mănăstireni, județul Cluj, la sărbătorirea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit sâmbătă, 22 noiembrie, slujba de resfințire a Bisericii „Înălțarea Domnului”, edificată între anii 1925-1927. Restaurat și înfrumusețat în ultimii cinci ani, atât la interior, cât și la exterior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Mucenic Gurie.

Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Pregătire spirituală pentru Crăciun”, în care a vorbit despre modul în care credincioșii se pot pregăti pentru sărbătoarea Nașterii Domnului şi a subliniat mijloacele pe care Biserica le pune la îndemână pentru pregătirea și primenirea sufletului: postul, spovedania, împărtășania și împlinirea faptelor milei trupești.

Părintele Mitropolit Andrei l-a hirotesit iconom stavrofor pe pr. paroh Ionuț Sdrăbău, iar primarul comunei Mănăstireni, Ioan Condor, a primit „Crucea Transilvană” pentru mireni. Au mai primit distincţii preotul pensionar Gheorghe Leș (paroh în Mănăstireni în perioada 1990-2018), preotul Dan Tiniș (parohul comunității din Ghirișu Român), preoteasa Ioana Alexandra Sdrăbău, Consiliul parohial și alți binefăcători.

Binecuvântare la Cășeiu, Cluj

Părintele Mitropolit Andrei a liturghisit, duminică, 23 noiembrie, în Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Parohia Cășeiu, Protopopiatul Dej, şi a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Comoară în cer”. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Alin-Ardelean Mariș, pentru Parohia Căpușu Mare, Protopopiatul Huedin.

Părintele Mitropolit Andrei l-a hirotesit iconom pe pr. paroh Alexandru-Marian Covaciu, iar primarul comunei Cășeiu, Marinel Baias, şi alţi credincioşi şi binefăcători au primit distincţii. Ierarhul a săvârşit, apoi, slujba Sfeștaniei și a binecuvântat lucrările efectuate în ultimii doi ani la casa parohială, iar la final i-a dăruit preotesei Gabriela Covaciu o icoană cu Maica Domnului.