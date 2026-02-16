Resfințirea Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Someșu Rece

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne), 15 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a resfinţit biserica parohială din Someșu Rece, județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba de resfințire a Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae”, edificată între anii 1931-1932. Restaurat și înfrumusețat în ultimii cinci ani, atât la interior, cât și la exterior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Mucenic Aviv Diaconul.

Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Eternitate fericită”, pornind de la versetul scripturistic: „Și vor merge aceștia la osândă veșnică, iar drepții la viață veșnică” (Matei 25, 46). Ierarhul a explicat că cel care arată milă se va întâlni cu milostivirea lui Dumnezeu în ziua judecății: „Domnul Hristos spune: «Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile, și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Lui, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine”»…. (Matei 25, 31-36)”.

Ierarhul a îndemnat credincioșii să pună în lucrare faptele milei creștine, care au consecințe veșnice, explicând că acestea vor fi răsplătite de Domnul Hristos la Dreapta Judecată: „Pe noi ne încredințează astăzi Hristos că, dacă vom trăi creștinește și dacă ne vom îndrepta faptele după cele ce ne învață în Evanghelie, vom avea parte de o eternitate fericită”.

În cadrul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei l-a hirotonit întru preot pe diaconul Alin Vasile Nuț, pentru Parohia Mănășturu Românesc cu filia Văleni, Protopopiatul Huedin. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Theotokos” al Parohiei Gheorghieni.

Părintele Mitropolit Andrei i-a acordat preotului paroh Elefteriu Ștefăniță Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru clerici. Au mai primit distincţii primarul comunei Gilău, Gelu Vasile Topan, Virgil Buzgar (epitrop I), Cosmin Colto (epitrop II), cântărețul bisericesc Ciprian Dodea, Consiliul și Comitetul parohial, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

IPS Părinte Andrei a binecuvântat, apoi, centrul administrativ, ce cuprinde o sală de ședințe cu bibliotecă, magazie, grup sanitar, spațiu tehnic și lemnărie. Clădirea este destinată activităților administrative și pastoral-misionare din cadrul parohiei.