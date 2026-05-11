Resfințirea Bisericii „Sfântul Nicolae” din Câmpulung Moldovenesc

O nouă filă luminoasă a fost scrisă, în Duminica a 5‑a după Paști, în cronica Parohiei „Sfântul Nicolae” din Câmpulung Moldovenesc. La împlinirea a 130 de ani de la târnosirea bisericii ocrotite de Sfântul Nicolae, lăcașul de cult a fost împodobit cu veșmântul resfințirii.

La ceas de sărbătoare, credincioșii comunității de la poalele Rarăului l‑au avut în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a săvârșit slujba de binecuvântare a lăcașului de cult, ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare desfășurate în ultimii ani, între care restaurarea interioară și exterioară a bisericii parohiale, a picturii murale în tehnica al fresco și a iconostasului. Ierarhul a sfințit apoi interiorul bisericii, pecetluind Sfânta Masă și binecuvântând pictura și catapeteasma.

În continuare, la un Altar amenajat în curtea lăcașului de cult, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte arhim. Joachim Bejenariu, consilier eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor și director al Serviciului de Colportaj Bisericesc, pr. prof. univ. dr. Gheorghe Popa, de la Facultatea de Teologie „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, fost preot slujitor la această biserică, slujitori de la parohiile din împrejurimi și pr. Aurel Goraș, protoiereu al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul mixt „Academica”, dirijat de domnul profesor Emil Forfotă.

După citirea Sfintei Evanghelii consemnate de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a rostit un cuvânt de învățătură referitor la convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă. De asemenea, Preasfinția Sa a arătat că, deși biserica zidită este un loc sfințit și frumos, în care credincioșii sunt așteptați, adevăratul lăcaș în care Dumnezeu dorește să intre este inima omului.

La finalul slujbei, părintele paroh Ilie Macar a prezentat un scurt istoric al bisericii sfințite în 1896, amintind totodată amplele lucrări de renovare și restaurare care s‑au desfășurat aici în ultimii ani. Un moment emoționant a fost prezentarea unui potir din argint aurit, dăruit de Mitropolitul Arcadie Ciupercovici, cu prilejul sfințirii bisericii, la 1 septembrie 1896.

Nu au fost dați uitării nici cei mai înainte adormiți în Domnul, fiind săvârșită o slujbă de pomenire pentru odihna sufletelor ctitorilor și slujitorilor care s‑au ostenit în întărirea bisericii de zid și a celei vii, păstorindu‑i pe calea mântuirii pe cei care le‑au fost încredințați.

După ce a împărtășit un cuvânt despre semnificația spirituală profundă a Bisericii, arhim. Joachim Bejenariu, originar din aceste locuri, lăcașul împodobit cu veșmântul resfințirii fiind cel în care preacuvioșia sa a primit Taina Botezului, a transmis mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, oferindu‑i părintelui paroh Ilie Macar Diploma omagială 2026, ca semn al aprecierii și prețuirii pentru toată lucrarea care s‑a desfășurat aici cu multă osteneală și iubire jertfelnică. „Pe lângă întreaga activitate preoțească desfășurată pe parcursul a 36 de ani, adică din 1990, părintele paroh Ilie Macar, în cei 17 ani de parohiat, adică din 2009, dincolo de activitatea edilitară și de reconstrucție, a reușit să zidească și biserica din sufletele credincioșilor, din sufletele bătrânilor, tinerilor și copiilor din această parohie și chiar din acest oraș. Astfel, inspirat de Evanghelia Iubirii lui Hristos pentru toți oamenii, părintele paroh Ilie Macar desfășoară un amplu program filantropic, ajutând cu ceea ce are și cu bunătate oameni aflați în nevoi, în suferință, sărăcie sau singurătate, îndemnând și pe alții să devină mâinile iubirii lui Hristos pentru oameni. Când rugăciunea din biserică ne îndeamnă la milostenie, la fapta cea bună în societate, se confirmă adevărul că Sfânta Liturghie devine izvor al iubirii milostive față de semenii aflați în nevoi”.

Totodată, a oferit parohiei și o icoană cu Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

În continuare au fost oferite distincții de vrednicie din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ca semn al prețuirii și recunoștinței pentru meritele deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștin‑ortodoxe.

„Crucea Bucovinei” pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a fost conferită părintelui arhimandrit Joachim Bejenariu și părintelui paroh Ilie Macar, iar Emil Forfotă, dirijor al Coralei „Academica”, a fost distins cu același ordin, pentru mireni.

În semn de recunoștință pentru vizita arhierească, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a primit din partea comunității parohiale o icoană cu Maica Domnului și un set arhieresc, format dintr‑un engolpion cu chipul Maicii Domnului și o cruce pectorală.