Resfințirea Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Isaccea, Tulcea

Comunitatea credincioșilor ortodocși din orașul Isaccea, județul Tulcea, a trăit în Duminica a 5‑a după Paști, 10 mai, un moment cu o profundă încărcătură duhovnicească, prilejuit de slujba de sfințire a bisericii parohiale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Slujba de târnosire a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, și Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord.

Programul liturgic a debutat cu oficierea slujbei de târnosire a Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Isaccea, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Teodosie împreună cu cei doi ierarhi, înconjurați de un impresionant sobor de preoți și diaconi din cadrul Episcopiei Tulcii, precum și slujitori veniți din Mitropolia de Silistra (Bulgaria) și Mitropolia Basarabiei (Republica Moldova).

În cuvintele de învățătură rostite la finalul Sfintei Liturghii, ierarhii au evidențiat atât însemnătatea Duminicii Femeii samarinence, cât și importanța păstrării patrimoniului spiritual și cultural al Bisericii. Totodată, aceștia au subliniat importanța mărturisirii credinței ortodoxe în Dobrogea și jertfa generațiilor de credincioși care au păstrat vie această comunitate de‑a lungul vremurilor, în ciuda încercărilor și dificultăților întâmpinate.

„Sfințirea unei biserici este un moment de mare sărbătoare și deosebită binecuvântare, atât în cer, cât și pe pământ. De aceea, îi mulțumesc Preasfințitului Părinte Episcop Visarion și părintelui paroh Igor Padnevici pentru invitația de a fi astăzi alături de credincioși, spre a ne împărtăși cu toții din harul și sfințenia acestui sfânt lăcaș închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie.

Episcopul Tulcii a numit această biserică „candelă a spiritualității românești”: „Ne‑am bucurat să aducem prinos de mulțumire lui Dumnezeu pentru ajutorul oferit părintelui paroh și credincioșilor în împlinirea acestui vis. Sunt încredințat că și de acum înainte această biserică va rămâne, aici, la marginea Dunării, în Dobrogea de Nord, o adevărată candelă a spiritualității ortodoxe și românești”.

De asemenea, Episcopul ortodox român al Europei de Nord a mulțumit pentru invitația de a sluji pe meleaguri dobrogene: „Cu prilejul sfințirii acestui străvechi lăcaș de închinare, Preasfințitul Părinte Visarion, părintele paroh Igor și vrednicii enoriași m‑au chemat să fiu prezent alături de ei, împreună cu fiii duhovnicești pe care îi păstoresc în Scandinavia și care își au rădăcinile aici, în această veche cetate binecuvântată de apostoli și de mucenicii Bisericii primare”.

La final, părintele paroh Igor Padnevici a adresat un cuvânt de mulțumire tuturor celor care au sprijinit finalizarea lucrărilor de restaurare și înfrumusețare a sfântului lăcaș. Cu acest prilej, în semn de apreciere pentru îndelungata activitate pastorală desfășurată în parohie, precum și pentru implicarea deosebită în restaurarea și conservarea edificiului bisericesc, părintele Igor Padnevici a fost hirotesit în treapta de iconom stavrofor.

La rândul său, în semn de recunoștință și prețuire, părintele le‑a oferit celor trei ierarhi câte o icoană pictată pe lemn cu chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, precum și alte daruri.

Totodată, din partea Episcopiei Tulcii au fost acordate diplome și acte de apreciere persoanelor și instituțiilor care au contribuit la procesul de restaurare și punere în valoare a bisericii.

La finalul slujbei de sfințire, credincioșii au avut posibilitatea de a trece prin Sfântul Altar și de a se închina, potrivit rânduielii liturgice specifice târnosirii unui sfânt lăcaș de cult.