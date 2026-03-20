Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Restaurarea picturii Catedralei Madona Dudu din Craiova

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 20 Martie 2026

La Catedrala Arhiepiscopală Madona Dudu din Craiova a avut loc joi, 19 martie, întâlnirea premergătoare începerii lucrărilor de restaurare a picturii bisericești. Ședința de lucru a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, care a binecuvântat debutul acestor lucrări deosebit de importante pentru viața și patrimoniul spiritual al Arhiepiscopiei Craiovei. În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul a subliniat importanța restaurării picturii, ca expresie a grijii față de frumusețea și sfinţenia lăcașului de cult: „Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și prin mijlocirea Maicii Domnului, începem astăzi lucrările de restaurare a picturii din această catedrală, în care profesorii și restauratorii Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova își vor aduce contribuția, dovedind pricepere și dragoste pentru pictura bisericească și pentru înfrumusețarea casei lui Dumnezeu”.

În cadrul întâlnirii, au fost prezentate aspectele tehnice și etapele lucrărilor ce urmează a fi desfășurate, acestea fiind realizate cu implicarea cadrelor didactice și a specialiștilor restauratori din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova.

Totodată, Părintele Miropolit Irineu i‑a asigurat pe cei implicați de întreg sprijinul și binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale, subliniind importanța colaborării și a responsabilității în realizarea unei lucrări de o asemenea valoare de patrimoniu cultural şi spiritual.

Citeşte mai multe despre:   Biserica Maica Precista-Dudu  -   IPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri