Restaurarea picturii Catedralei Madona Dudu din Craiova

La Catedrala Arhiepiscopală Madona Dudu din Craiova a avut loc joi, 19 martie, întâlnirea premergătoare începerii lucrărilor de restaurare a picturii bisericești. Ședința de lucru a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, care a binecuvântat debutul acestor lucrări deosebit de importante pentru viața și patrimoniul spiritual al Arhiepiscopiei Craiovei. În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul a subliniat importanța restaurării picturii, ca expresie a grijii față de frumusețea și sfinţenia lăcașului de cult: „Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și prin mijlocirea Maicii Domnului, începem astăzi lucrările de restaurare a picturii din această catedrală, în care profesorii și restauratorii Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova își vor aduce contribuția, dovedind pricepere și dragoste pentru pictura bisericească și pentru înfrumusețarea casei lui Dumnezeu”.

În cadrul întâlnirii, au fost prezentate aspectele tehnice și etapele lucrărilor ce urmează a fi desfășurate, acestea fiind realizate cu implicarea cadrelor didactice și a specialiștilor restauratori din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova.

Totodată, Părintele Miropolit Irineu i‑a asigurat pe cei implicați de întreg sprijinul și binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale, subliniind importanța colaborării și a responsabilității în realizarea unei lucrări de o asemenea valoare de patrimoniu cultural şi spiritual.