Rugăciune și binecuvântare arhierească la hramul Mănăstirii Peștera

Mănăstirea Peștera din comuna Gârcina, județul Neamț, și-a sărbătorit astăzi, 21 noiembrie, principalul hram închinat praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului, numit în popor Vovidenia sau Ovidenia. Cu acest prilej, obștea monahală și credincioșii veniți din împrejurimi au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Mica obște de maici a așezământului monahal și pelerinii sosiți la sărbătoare l-au întâmpinat dimineață pe Înaltpreasfințitul Părinte Teofan. Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica mănăstirii, într-o atmosferă de sărbătoare și rugăciune.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a evidențiat lucrarea tainică și neîncetată a lui Dumnezeu în viața omului deschis spre rugăciune și jertfă: „Dumnezeu pătrunde în viața noastră prin rugăciunea cea din toată vremea și din tot locul, adică prin gândul la Dumnezeu oriunde ne-am afla, orice am grăi, orice am gândi, toate făcute în legătură cu gândul la Dumnezeu, pe care Sfântul Apostol Pavel îl dorește a fi prezent în viața noastră și în mintea noastră. De asemenea, Dumnezeu vine în viața noastră, înlăuntrul nostru, prin starea de jertfă la care suntem chemați: jertfa rugăciunii, jertfa postului, jertfa ascultării, jertfa nașterii de prunci, jertfa creșterii lor în frică de Dumnezeu și cu rușine față de oameni - toate făcându-se în duh de jertfă, iar prin aceasta Dumnezeu Se sălășluiește întru noi, căci mărturisește Sfântul Apostol Pavel: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine”.

Această mare taină a prezenței lui Dumnezeu în viața omului a fost împlinită cu desăvârșire de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care L-a primit pe Domnul Hristos în pântecele său prin adumbrirea Duhului Sfânt, fiind pregătită în mod special pentru aceasta prin intrarea ei în templul din Ierusalim, clipă binecuvântată pe care o prăznuim și noi astăzi”.

Hramul Mănăstirii Peștera s-a încheiat cu o agapă frățească la care au fost invitați toți credincioșii participanți, ca semn al comuniunii și bucuriei împărtășite în această zi de sărbătoare.