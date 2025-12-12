Rugăciune și binecuvântare la hramul Bisericii „Sfântul Spiridon” din Iași

Cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni, biserica aflată în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași și‑a cinstit vineri, 12 decembrie, ocrotitorul spiritual. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Cadrele medicale și pacienții unității spitalicești din centrul Iașiului, precum și credincioșii din zona Bulevardului Independenței au adus în această dimineață prinos de mulțumire Sfântului Ierarh Spiridon, luând parte la slujba arhierească oficiată de PS Nichifor Botoșăneanul.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a vorbit despre cele două repere esențiale ale vieții creștine - dreapta credință și viața trăită după Cuvântul lui Dumnezeu -, evidențiind mărturia Sfântului Spiridon ca model de statornicie, iubire de oameni și lucrare a harului dumnezeiesc:

„În ziua pomenirii Sfântului înțelegem aceste două repere la care trebuie să ne raportăm în viața noastră, pe care Sfântul le‑a arătat prin puterea dreptei credințe. Pentru că, prin trăirea sa, a înțeles cât de periculoasă este abaterea, chiar și cea mai mică, de la adevărul descoperit de Dumnezeu despre El Însuși.

Iar la Sinodul I Ecumenic, nu prin cuvinte meșteșugite, ci prin minune, a mărturisit aceasta: luând o cărămidă și strângând‑o în mâinile sale, au ieșit foc și apă, iar lutul a rămas, arătând în acest fel Taina Sfintei Treimi.

Așadar, o primă țintă și un prim reper în viața noastră reprezintă puterea dreptei credințe, iar al doilea, viața trăită după Cuvântul lui Dumnezeu, cu iubire de oameni și cu milostenie.

Păstrându‑le pe acestea, Sfântul Spiridon s‑a arătat făcător de minuni și ne‑a descoperit, până în timpurile noastre, puterea lui Dumnezeu. De aceea îl chemăm în rugăciunile noastre, iubiți credincioși, și ne rugăm Domnului ca, pentru rugăciunea și cinstirea cu care ne apropiem de Sfântul Spiridon, să ne dăruiască și nouă, până la capăt statornici, puterea dreptei credințe, puterea de a‑L cinsti pe Dumnezeu și pe oameni în adevăr și iubire”.

La final, părintele vicar administrativ Marian Timofte, parohul Bisericii „Sfântul Spiridon”, a adresat celor prezenți un cuvânt de recunoștință.