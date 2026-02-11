Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Rugăciune şi binecuvântare la Mănăstirea Pantocrator din Beclean

Un articol de: Ionuţ Chifa - 11 Feb 2026

În Duminica a 34‑a după Rusalii (a Întoarcerii fiului risipitor), 8 februarie, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a liturghisit la Mănăstirea Pantocrator din Beclean, județul Bistrița‑Năsăud, în biserica ocrotită de Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a avertizat asupra riscului de a fi aproape de Dumnezeu fără a mai trăi iubirea și bucuria comuniunii cu El. Astfel, una dintre cele mai subtile rătăciri ale celor „din casă” este pierderea bucuriei de a fi în comuniune, chiar dacă, în exterior, rămân în Biserică. Preasfințitul Părinte Benedict a subliniat că pierderea bucuriei transformă relația cu Dumnezeu într‑una trăită în cheia meritului, nu a darului, ceea ce face imposibilă intrarea în bucuria Tatălui: „Cum trăiește fiul cel mare relația față de tatăl? Ca un merit. «Am fost cuminte, am ascultat, merit». Și atunci nu mai poate intra în bucuria tatălui, pentru că bucuria tatălui nu este o răsplată, ci o revărsare de iubire”. În încheiere, părintele stareț Luca Gheberta a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea oferită. 

 

 

