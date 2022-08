Rugăciune și filantropie la un cămin de bătrâni din Capitală

Capela Așezământului de îngrijire a persoanelor vârstnice Luxab din București și‑a sărbătorit marți, 30 august 2022, pentru prima dată, hramul închinat Sfântului Ierarh Alexandru. După săvârșirea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoți și diaconi, 35 de copii de la Centrul de zi „Sfânta Muceniță Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor au primit ghiozdane echipate complet cu rechizitele necesare pentru începutul anului școlar.

În ziua de pomenire a ocrotitorului lor, din ale cărui cinstite moaște se păstrează de anul acesta un fragment și în tezaurul sacru al capelei, rezidenții Așezământului de îngrijire Luxab au trăit marți momente de bucurie duhovnicească. Sfânta Liturghie de hram a fost săvârșită de un sobor de preoți și diaconi, condus de părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care la final le‑a vorbit celor prezenți despre viața și virtuțile Sfântului Ierarh Alexandru, subliniind că ne oferă pildă de apărare a credinței.

Sărbătoarea hramului capelei a fost marcată, cu câteva zile înaintea începerii noului an școlar, și de prezența a 35 de copii proveniți din familii defavorizate de la Centrul de zi „Sfânta Muceniță Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care au primit din partea gazdelor ghiozdane complet echipate cu rechizite. „La ceas de sărbătoare am săvârșit Sfânta Liturghie, mulțumind lui Dumnezeu pentru darurile Sale cele bogate ce au fost pogorâte asupra celor care vin și își caută liniștea celor din urmă zile la acest centru. Părintele Alexandru Ivan, preot de caritate și responsabil cu tot ceea ce se întâmplă la acest cămin, a vrut să împletească momentul de bucurie cu unul al dărniciei, al faptei iubirii aproapelui. Astfel, 35 de copii de la Centrul de zi «Sfânta Muceniță Sofia» al Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost invitați aici pentru a li se oferi câte un ghiozdan complet echipat pentru a începe școala așa cum se cuvine. Copiii au mai venit din inițiativa lor aici să‑i viziteze pe vârstnicii care sunt îngrijiți centru. Le‑au oferit mărțișoare în primăvară, le‑au cântat colinde în perioada Crăciunului, consolidându‑se deja un fel de relație bunici‑nepoți. Am văzut că vârstnicii s‑au bucurat când i‑au văzut intrând în capelă și aproape că vedeau în ei nepoții pe care nu i‑au mai văzut de foarte multă vreme”, ne‑a declarat părintele consilier eparhial Ionuț Tutea.

Prezența copiilor Centrului de zi „Sfânta Muceniță Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor în mijlocul vârstnicilor a devenit deja o tradiție. „Anul acesta am sărbătorit primul nostru hram al capelei ocrotite de Sfântul Ierarh Alexandru și de Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Alături de noi au fost invitați și copii de la Centrul de zi «Sfânta Muceniță Sofia», prezența lor devenind deja o tradiție pentru acest centru, întrucât au fost alături de noi la diferite momente de sărbătoare din timpul anului. Pentru cei 35 de copii am pregătit câte un ghiozdan, care conține penar, caiete sau instrumente de colorat. Rezidenții noștri s‑au putut închina și la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru, primit în dar anul acesta, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi prin bunăvoința Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului”, a precizat părintele Alexandru Ivan.

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită și o slujbă de pomenire pentru rezidenții acestei instituții trecuți la Domnul.