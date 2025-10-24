Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a vizitat Ambasada Greciei

În seara zilei de 24 octombrie 2025, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, alături de membrii delegației sale, au vizitat Ambasada Greciei la București.

La eveniment a fost prezentă și delegația Patriarhiei Române care l-a însoțit pe Sanctitatea Sa Bartolomeu, din care au făcut parte Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria; părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal în cadrul Sectorului relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Patriarhiei Române; precum și părintele Mihai-Constantin Mușat, secretar patriarhal la Cancelaria Biroului de protocol al Patriarhiei Române.

La Ambasada Greciei, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a fost primit de către Evangelia Grammatika, ambasadorul Greciei la București, precum și de către ceilalți reprezentanți ai ambasadei.

Patriarhul Ecumenic a oferit în dar Ambasadei Greciei, mai multe volume de istorie dedicate Bisericii din Constantinopol. De cealaltă parte, Excelența Sa Evangelia Grammatika, ambasadorul Greciei la București, i-a oferit Sanctității Sale o icoană cu Sfânta Treime și albumul intitulat „Bucureștiul grecesc”, semnat de istoricul Georgeta Filitti.

În continuare, Sanctitatea Sa a participat, în vecinătatea Ambasadei Republicii Elene, în biserica cu hramul „Buna Vestire”, la slujba paraclisului închinat Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. La finalul slujbei, a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat curajul și dragostea Sfântului Dimitrie față de Mântuitorul Iisus Hristos, subliniind modelul său de credință, jertfelnicie și mărturisire neclintită în fața prigonirilor.

,,Să ne rugăm ca Sfântul Dimitrie să nu înceteze a mijloci pentru noi înaintea lui Dumnezeu și să ne ocrotească în orașele și în viețile noastre, ca un adevărat ostaș al lui Hristos, gata întotdeauna să vină în ajutorul celor care îl cheamă cu credință. Nenumărate biserici din lumea întreagă, dar și în vechea cetate împărătească a Constantinopolului sunt închinate Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, care luminează pe toți cu lumina cea neapusă ce vine de la Dumnezeu. Sfântul Dimitrie strălucește împreună cu toți mucenicii credinței în lumina lui Hristos, Cel care a spus: «Eu, lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric.» Nenumărate sunt biruințele duhovnicești ale Sfântului Dimitrie și ale marilor Părinți ai Bisericii din Tronul Constantinopolului, între care și Sfântul Ioan Gură de Aur, care aduc binecuvântare și întărire sufletească tuturor credincioșilor. Prin pilda vieții sale, Sfântul Dimitrie ne învață că adevărata putere izvorăște din credința statornică și din iubirea jertfelnică față de Hristos. El rămâne o făclie nestinsă a curajului și a nădejdii pentru toți cei ce se luptă cu ispitele lumii. Cinstindu-l cu evlavie, ne întărim și noi în chemarea de a fi mărturisitori ai luminii lui Hristos în vremurile de astăzi”, a spus Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic.

Doamna Evangelia Grammatika, ambasadorul Greciei la București, i-a mulțumit Sanctității Sale pentru cuvântul bogat de învățătură și pentru prezența în mijlocul credincioșilor prezenți. ,,Este o mare bucurie și o deosebită onoare să vă primim în această seară, în această frumoasă biserică, precum și la sediul Ambasadei noastre din București. Strălucirea lucrării pe care o desfășurați este o lumină vie, un far călăuzitor pentru întreaga Ortodoxie, un far pentru toți creștinii ortodocși de pretutindeni. Cei prezenți astăzi aici, atât credincioșii ortodocși greci, cât și cei români, trăim bucuria de a fi alături de Sanctitatea Voastră și de a ne împărtăși din binecuvântarea și înțelepciunea pe care o aduceți. Prezența Sanctității Voastre în mijlocul nostru nu este doar un prilej de sărbătoare, ci și o mărturie vie a unității și comuniunii noastre în credință, iubire și slujire creștină. Fie ca această seară să rămână un moment de lumină și inspirație pentru toți cei care caută pacea, înțelegerea și binecuvântarea lui Dumnezeu”.

La final, Sanctitatea Sa a oferit tuturor celor prezenți iconițe cu chipul Maicii Domnului și câte o cruciuliță, în semn de binecuvântare.

Din delegația care îl însoțește pe Patriarhul Ecumenic pe perioada vizitei în România fac parte: Înaltpreasfințitul Părinte Emanuel, Mitropolitul Calcedonului; Înaltpreasfințitul Părinte Atenagoras, Mitropolitul Belgiei; Înaltpreasfințitul Părinte Kiril, Mitropolit de Imvros și Tenedos, precum și alți clerici, printre care se numără părintele Sergiu Vlad, parohul comunității ortodoxe românești din Istanbul.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu se află în capitala României cu prilejul sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, slujbă ce va fi săvârșită, în ziua de 26 octombrie 2025, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.