Sărbătoare în Parohia Bicfalău, Covasna, cu prilejul târnosirii bisericii

În Duminica a 5‑a după Rusalii, 5 iulie, credincioșii Parohiei Bicfalău, judeţul Covasna, au trăit momente de bucurie prilejuite de sfințirea Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Slujba de târnosire a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, urmată de Sfânta Liturghie, săvârşită de ierarh, împreună cu soborul slujitor, în prezența numeroșilor credincioși veniți din parohie și din localitățile învecinate.

Pr. paroh Munteanu Nicolae a fost hirotesit întru iconom‑stavrofor, iar la final credincioșii au avut posibilitatea de a intra în Sfântul Altar, de a se închina și de a primi binecuvântarea ierarhului, încheind astfel o zi de sărbătoare care va rămâne înscrisă în istoria parohiei și în sufletele tuturor celor prezenți.