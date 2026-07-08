Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sărbătoare în Parohia Bicfalău, Covasna, cu prilejul târnosirii bisericii

Sărbătoare în Parohia Bicfalău, Covasna, cu prilejul târnosirii bisericii

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Arhid. Alexandru Moroianu - 08 Iulie 2026

În Duminica a 5‑a după Rusalii, 5 iulie, credincioșii Parohiei Bicfalău, judeţul Covasna, au trăit momente de bucurie prilejuite de sfințirea Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Slujba de târnosire a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, urmată de Sfânta Liturghie, săvârşită de ierarh, împreună cu soborul slujitor, în prezența numeroșilor credincioși veniți din parohie și din localitățile învecinate.

Pr. paroh Munteanu Nicolae a fost hirotesit întru iconom‑stavrofor, iar la final credincioșii au avut posibilitatea de a intra în Sfântul Altar, de a se închina și de a primi binecuvântarea ierarhului, încheind astfel o zi de sărbătoare care va rămâne înscrisă în istoria parohiei și în sufletele tuturor celor prezenți. 

 

Citeşte mai multe despre:   sarbatoare  -   Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei  -   sfintire
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri