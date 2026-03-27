Sărbătoare la mănăstirea orădeană din cartierul Episcopia Bihor

Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 27 Martie 2026

La serbarea Bunei Vestiri, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit rânduiala specială a Vecerniei unite cu Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur la Altarul de vară al Mănăstirii „Buna Vestire” din cartierul orădean Episcopia Bihor.

După lectura pasajului evanghelic (Luca 1, 24-38) al întâlnirii ce marchează „începutul mântuirii noastre” și „arătarea tainei celei din veac”, ierarhul a rostit un cuvânt de folos duhovnicesc în care a fost conturată legătura tainică dintre bucuria fără margini a praznicului Bunei Vestiri și sobrietatea postului: „Pentru că noi nu postim ca pedeapsă, ci postim cu bucurie, din convingere, călcând pe urmele Mântuitorului. Ne pregătim astfel, dezbărându-ne de tot ceea ce este nefolositor în viața și lumea de-aici, pentru a fi cât mai aproape de Dumnezeu și a pătrunde cât mai adânc în înțelesurile profunde ale tainei Mântuirii noastre, care se lucrează din dragostea lui Dumnezeu pentru noi”.
Mănăstirea „Buna Vestire” din Oradea, reînființată după anul 1995 pe vatra unei biserici readuse la viață, s-a conturat în timp nu doar ca spațiu de rugăciune, ci și ca prezență misionară aparte în viața credincioșilor. Sub îndrumarea maicii starețe, stavrofora Pavelida Bădilă, așezământul monahal a devenit un reper duhovnicesc pentru comunitatea locală, prin slujirea sfintelor slujbe, îndrumarea și primirea pelerinilor.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri