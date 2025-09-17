Sărbătoare la Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci”-Plopilor, Cluj‑Napoca

Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din cartierul clujean Plopilor și‑a sărbătorit duminică, 14 septembrie, hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. Din sobor au făcut parte: pr. prof. univ. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj‑Napoca; pr. Vasile Nemeș, inspector eparhial; pr. protopop Alexandru Ciui; preoții parohi Gavriil Vârva și Cristian Timar; precum și alți preoți invitați.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Samuel Bistriţeanul a subliniat că semnul creștinismului autentic este dragostea jertfelnică a lui Hristos.

„Toate faptele și practicile religioase își găsesc valoarea doar atunci când sunt făcute din iubire, atât față de Dumnezeu, cât și față de aproapele”, a arătat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei, dirijat de Casiana Jurma, iar la momentul chinonicului, interpreta de muzică populară din Sălaj, Alice‑Olivia Ghile, a interpretat pricesne. La final, pr. paroh Gavriil Vârva a adresat mulțumiri ierarhului pentru vizită, împreună‑slujire și rugăciune.