Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nifon, Mitropolit onorific al Târgoviștei și Exarh patriarhal, preoții Eduard Ştefan Mocanu Frâncu și Andrei Daniel Bărcoi de la Parohia Dârza,
Sărbătoare la Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci”-Plopilor, Cluj‑Napoca
Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din cartierul clujean Plopilor și‑a sărbătorit duminică, 14 septembrie, hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. Din sobor au făcut parte: pr. prof. univ. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj‑Napoca; pr. Vasile Nemeș, inspector eparhial; pr. protopop Alexandru Ciui; preoții parohi Gavriil Vârva și Cristian Timar; precum și alți preoți invitați.
În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Samuel Bistriţeanul a subliniat că semnul creștinismului autentic este dragostea jertfelnică a lui Hristos.
„Toate faptele și practicile religioase își găsesc valoarea doar atunci când sunt făcute din iubire, atât față de Dumnezeu, cât și față de aproapele”, a arătat ierarhul.
Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei, dirijat de Casiana Jurma, iar la momentul chinonicului, interpreta de muzică populară din Sălaj, Alice‑Olivia Ghile, a interpretat pricesne. La final, pr. paroh Gavriil Vârva a adresat mulțumiri ierarhului pentru vizită, împreună‑slujire și rugăciune.