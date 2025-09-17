Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sărbătoare la Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci”-Plopilor, Cluj‑Napoca

Știri
Un articol de: Viorica Văscu - 17 Septembrie 2025

Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din cartierul clujean Plopilor și‑a sărbătorit duminică, 14 septembrie, hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. Din sobor au făcut parte: pr. prof. univ. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj‑Napoca; pr. Vasile Nemeș, inspector eparhial; pr. protopop Alexandru Ciui; preoții parohi Gavriil Vârva și Cristian Timar; precum și alți preoți invitați.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Samuel Bistriţeanul a subliniat că semnul creștinismului autentic este dragostea jertfelnică a lui Hristos.

„Toate faptele și practicile religioase își găsesc valoarea doar atunci când sunt făcute din iubire, atât față de Dumnezeu, cât și față de aproapele”, a arătat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei, dirijat de Casiana Jurma, iar la momentul chinonicului, interpreta de muzică populară din Sălaj, Alice‑Olivia Ghile, a interpretat pricesne. La final, pr. paroh Gavriil Vârva a adresat mulțumiri ierarhului pentru vizită, împreună‑slujire și rugăciune. 

 

 

