Sărbătoare luminoasă la o biserică din Galaţi

Biserica „Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie”, din piaţa centrală a oraşului Galaţi, reuneşte în rugăciune şi fapte bune, an de an în ziua de sărbătoare a ocrotitorului spiritual, foarte mulţi credincioşi atât din cuprinsul parohiei, cât şi din alte zone ale oraşului de la Dunăre.

Sfânta Liturghie a fost oficiată marți, 10 februarie, la ceas de sărbătoare, de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa credincioşilor din municipiul Galaţi. În omilia rostită cu acest prilej, ierarhul a vorbit despre viaţa Sfântului Haralambie, model de răbdare în suferinţe, slujitor vrednic, iubitor de Hristos şi de aproapele şi mărturisitor jertfelnic al dreptei credinţe, dar şi mijlocitor la Dumnezeu pentru cei aflaţi în încercări.

Chiriarhul a apreciat frumoasa activitate cu tinerii desfăşurată la această parohie şi le-a oferit noilor membri ai Consiliului parohial câte o icoană cu sfinţii români canonizaţi recent de Biserica Ortodoxă Română, iar credincioaselor din cadrul Comitetului parohial câte o icoană cu sfintele femei românce canonizate în 2025.

„Bătrâneţea întinerită doar prin împărtăşire din tinereţea veşnică a Domnului nostru Iisus Hristos, care, dincolo de etapele vârstei biologice, ne cheamă la permanenta tinereţe exprimată în smerenie, în dreapta credinţă şi, mai ales, în iubirea faptelor, de la persoană la persoană, fără a aştepta răsplată. Aşa este pentru credincioşi Sfântul Haralambie, mare făcător de minuni, prin mucenicia trupului spre întinerirea duhului. La Galaţi, vechea biserică, aşezată pe osemintele celor răpuşi în secolul al 19-lea de ciumă, rămâne un spital de încurajare a celor ce poartă crucea suferinţelor şi bolilor, cu răbdarea şi credinţa Sfântului Haralambie”, a spus Părintele Arhiepiscop Casian.

După Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba Parastasului pentru ctitorii şi binefăcătorii acestei biserici trecuţi la cele veşnice, dar şi pentru toţi bolnavii trataţi în bolniţa care a existat pe terenul actualei biserici şi înmormântaţi în cimitirul din această zonă. La final, prin grija membrilor Consiliului şi Comitetului parohial, au fost oferite credincioşilor prezenţi la slujbă peste 400 de pachete pentru hrana sufletească şi trupească.

În zilele premergătoare hramului, cei 60 de asistaţi de la Căminul de bătrâni „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Galaţi au primit din partea parohiei o masă caldă şi un mixer profesional pentru prepararea hranei, iar Asociaţia „Sfântul Vasile cel Mare” din Galaţi a primit produse de curăţenie şi rechizite. De asemenea, elevii din clasa a 10-a a Seminarului Teologic „Sfântul Andrei” din Galaţi, Secţia patrimoniu cultural, au primit materiale şi ustensile pentru pictură. Valoarea darurilor oferite de parohie cu prilejul hramului a fost de 7.000 de lei.