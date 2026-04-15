Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Sărbătoarea Învierii Domnului la Caransebeș

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 15 Aprilie 2026

Mulți credincioși s‑au adunat și în fața Catedralei Episcopale din Caransebeș în noaptea sfântă a Paștilor, 12 aprilie, au primit lumină din Lumina lui Hristos, iar după prima parte a slujbei Învierii, care s‑a oficiat pe esplanada catedralei, au intrat în biserică și au participat la Canonul Paștilor. Credincioșii au primit Sfânta Lumină de la Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, adusă și în acest an de la Mormântul Domnului din Ierusalim. Sfânta Lumină a fost adusă în Episcopia Caransebeșului de o delegație de la Centrul eparhial, care a întâmpinat‑o pe Aeroportul Internațional din Timișoara. După slujba Învierii, ierarhul, potrivit obiceiului, a sfințit „paştile”, pâinea și vinul din care credincioșii gustă în fiecare zi din Săptămâna Luminată.

Sfânta Liturghie a praznicului Învierii Domnului a fost săvârșită la Catedrala Episcopală, în prima zi a Sfintelor Paşti, de către Părintele Episcop Lucian, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La sfânta slujbă au participat numeroși credincioși, iar răspunsurile au fost date de corul acestui sfânt lăcaș, condus de părintele Petru Paica.

„Bucuria noastră să fie deplină la acest praznic luminat, așa cum a fost în inimile sfintelor femei mironosițe când au fost întâmpinate de Iisus. De aceea, mesajul potrivit la Învierea Domnului este acela de bucurie și de curaj. Să nu ne temem de nimeni și de nimic, să nu ne temem de moarte, căci din mormânt iertare ne‑a răsărit și viață veşnică am dobândit”, a afirmat Preasfințitul Părinte Lucian. La ora 18:00, Preasfinția Sa a oficiat slujba Vecerniei sau „A doua Înviere”, tot în Catedrala Episcopală din Caransebeș.

TOP 6 Știri