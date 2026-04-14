„Sărbătoarea sărbătorilor” în eparhii din Muntenia și Dobrogea

Ierarhii eparhiilor din Mitropolia Munteniei și Dobrogei au împărțit anul acesta credincioșilor Lumina Sfântă de la Ierusalim în noaptea Paștilor, la momentul rânduit, proclamând Învierea Domnului. După slujba Învierii săvârșită în aer liber, aceștia au oficiat în catedrale eparhiale și alte lăcașuri Sfânta Liturghie a praznicului, binecuvântându‑i pe credincioși și rostind bogate cuvinte de învățătură.

IPS Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie cu prilejul Învierii Domnului, 12 aprilie, în Catedrala voievodală din vechea capitală munteană, după ce a oferit, mai întâi, Lumina Sfântă miilor de credincioși adunați pe platoul din fața sfântului lăcaș. Tot la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit și Vecernia Învierii din ziua de Paști, ce a avut în centrul ei citirea Sfintei Evanghelii în mai multe limbi. La aceste eveniment liturgice au luat parte numeroși credincioși din municipiul Târgoviște, dintre care mulți tineri, iar aceasta a evidențiat efervescența credinței și atașamentul constant față de tradiția pascală. Înaltpreasfinția Sa a oferit, după aceea, la Reședința eparhială, o recepție la care au participat clericii care au slujit la catedrală, reprezentanți ai clerului, precum și stareții și starețele mănăstirilor din eparhie, ne‑a transmis Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Constanța

Sfânta Lumină a ajuns și în acest an la Constanța, pe mare. Aceasta a fost adusă pe o șalupă, la Portul Turistic Tomis, de IPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. De aici, a avut loc o procesiune pe faleza Cazinoului, până la Catedrala Arhiepiscopală, unde ierarhul a săvârșit slujba Învierii și Sfânta Liturghie a praznicului în prezența a mii de credincioși din principalul oraș românesc de la malul Mării Negre.

Argeș

Credincioși din județul Argeș au primit Sfânta Lumină la Paraclisul Arhiepiscopal aflat în ansamblul Mănăstirii Argeșului, din municipiul Curtea de Argeș, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. Slujba Învierii a fost oficiată pe esplanada din fața sfântului lăcaș de către IPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța Învierii Domnului ca temelie a credinței creștine și ca izvor al bucuriei și al vieții veșnice.

Buzău

Aproximativ 6.000 de credincioși s‑au adunat la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău pentru a primi Sfânta Lumină de la IPS Părinte Arhiepiscop Ciprian. Ierarhul a oficiat începutul slujbei Învierii în pridvorul Catedralei Arhiepiscopale, unde a dat citire cuvântului pastoral la praznicul Sfintelor Paști, fundamentat pe versetul scripturistic: „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă Împărăția” (Luca 12, 32), îndemnând la curaj, rugăciune stăruitoare și păstrarea păcii sufletești, în contextul actual marcat de neliniște și conflicte. Ulterior, împreună cu un sobor de zece preoți și diaconi, a săvârșit Utrenia pascală și Sfânta Liturghie în lăcașul de cult, răspunsurile liturgice fiind oferite de Corala „Pr. Antofie Radu” a catedralei și de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei. Toți credincioșii care au rămas până la finalul Sfintei Liturghii au primit cutii personalizate cu produse specifice mesei pascale - cozonac, pască, ouă roșii, pâine binecuvântată („paști”) și vin bisericesc. Sărbătoarea a continuat duminică, începând cu ora 12:00, la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului”, unde a fost oficiată Vecernia specială, cunoscută și sub denumirea de „A doua înviere”. În cadrul acestei slujbe, un sobor de slujitori, condus de chiriarh, a lecturat fragmentul evanghelic de la Ioan, capitolul 20, versetele de la 19 la 25, în opt limbi: română, greacă, latină, slavonă, engleză, franceză, italiană și spaniolă, textul fiind interpretat și în limbajul mimico‑gestual, ne‑a transmis pr. Dragoș Olteanu.

Galați

La Galaţi, IPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a primit Lumina Sfântă în noaptea Sfintei Învieri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi a oferit‑o la Catedrala Arhiepiscopală preoţilor de la parohiile Eparhiei Dunării de Jos. Clericii au dus Lumina la bisericile din comunităţile parohiale unde ei slujesc şi apoi, cu evlavie şi cu bucurie sfântă, au oferit‑o credincioşilor adunaţi în număr mare la lăcaşurile de închinare. După momentul emoţionant din catedrală, chiriarhul împreună cu soborul slujitor de preoţi şi diaconi, în sunetul clopotelor, au mers în procesiune către podiumul special amenajat din faţa Catedralei Arhiepiscopale, unde a rostit chemarea „Veniţi de luaţi lumina!”, oferind, la momentul mult aşteptat, Sfânta Lumină miilor de credincioşi adunaţi pe esplanada catedralei şi pe strada Domnească. În frumuseţea şi bucuria cântărilor pascale, Lumina a ajuns la fiecare credincios prezent, iar strada principală a municipiului Galaţi a devenit plină de lumină şi de manifestare a credinţei în Hristos Domnul nostru Cel înviat din morţi. Adresându‑se mulţimii de credincioşi, ierarhul Dunării de Jos a vorbit despre venirea în chip văzut a Luminii Sfinte la Mormântul Domnului Hristos de la Ierusalim şi primirea acesteia în mijlocul poporului român, prin efortul deosebit al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. După primirea Luminii Sfinte, mulţimea credincioşilor a participat la slujba Canonului Învierii din Catedrala Arhiepiscopală. La finalul slujbei, toţi credincioşii au primit pâinea sfinţită, numită „paști”, şi tradiţionalele daruri de cozonac şi ouă roşii, ne‑a transmis pr. Rareş Bucur, consilier eparhial.

Ialomița

PS Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit slujba Învierii Domnului în fața Catedralei Episcopale din Slobozia, județul Ialomița, în prezența numeroșilor credincioși veniți să primească Lumina Sfântă. După oferirea acesteia clerului și credincioșilor, în lăcașul de cult au fost oficiate Canonul Învierii și Sfânta Liturghie. În Sfânta și Marea Sâmbătă, ierarhul a întâmpinat Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim, primită la Paraclisul Episcopal „Sfântul Mare Mucenic Mina”, aceasta fiind adusă de la Aeroportul Otopeni de către părinte arhimandrit Rafail Mâț, vicar eparhial. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a subliniat semnificațiile profunde ale Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, evidențiind roadele acesteia pentru întreaga umanitate și creație. În după‑amiaza zilei de Paști, Preasfințitul Părinte Vincențiu a săvârșit slujba Vecerniei, cunoscută și sub numele de „A doua înviere”, în Catedrala Episcopală din Slobozia, împreună cu un sobor de preoți și arhidiaconi. În cadrul acestei slujbe, care amintește de arătarea Mântuitorului către ucenici după Înviere, Evanghelia a fost citită în mai multe limbi, simbol al universalității mesajului creștin. La finalul slujbei, Episcopul Sloboziei și Călărașilor a evidențiat faptul că, prin Învierea Domnului, credincioșii devin fii ai lui Dumnezeu, născuți prin Duhul Sfânt, iar Învierea reprezintă temelia credinței și izvorul nădejdii pentru fiecare creștin.

Giurgiu

În noaptea Sfintelor Paști, credincioșii au participat într‑un număr mare la slujba Învierii oficiată de PS Părinte Episcop Ambrozie, la Mănăstirea Comana, județul Giurgiu, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. La miezul nopții, mulțime de credincioși au venit în locul special amenajat în curtea mănăstirii pentru a se împărtăși de Lumina Sfântă a Învierii lui Hristos, care a fost adusă de la Ierusalim. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a voievodalei Mănăstiri Comana. Credincioşii prezenţi au avut posibilitatea să se închine la părticele din moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, păstrate în biserica mănăstirii, la Icoana Sfântului Ierarh Nicolae cu ferecătură argintată. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul i‑a îndemnat pe credincioși să petreacă zilele Sfintelor Paști cu pace și alese bucurii, potrivit datinii străbune, oferindu‑le, în semn de prețuire, icoane cu scena Învierii Domnului și Pastorala Preasfinției Sale la Sfintele Paști.

Tulcea

În noaptea Sfintelor Paști, strada din fața Catedralei Episcopale ,,Sfântul Nicolae” din Tulcea s‑a umplut de credincioși. Foarte mulți tulceni au participat la slujba Învierii oficiată de către PS Părinte Episcop Visarion pe esplanada din fața catedralei. Un moment deosebit marchează an de an noptea Sfintei Învieri, anume Lumina Sfântă care aduce credincioşilor mare bucurie duhovnicească. Lumina de la Ierusalim a fost adusă și anul acesta de la Patriarhia Română de către o delegaţie a Episcopiei Tulcii. Preasfințitul Părinte Visarion, alături de preoți, diaconi, delegați de la biserici de la mai multe parohii urbane și rurale din eparhie, a întâmpinat la ora 22:15, prin cântarea ,,Lumină lină”, Sfânta Lumină la Centrul eparhial, după care a oferit‑o celor prezenți. La rândul lor, aceștia au dus‑o mai departe la bisericile parohiale spre a fi dăruită credincioşilor, conform ritualului bisericesc. La miezul nopţii, PS Părinte Episcop Visarion, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a împărţit credincioșilor Lumina lui Hristos, pe care aceștia au dus‑o acasă spre păstrare, în semn de primire a luminii credinței și bucurie a Învierii lui Hristos. După momentul oferirii luminii a continuat oficierea slujbei Învierii în faţa Catedralei Episcopale, într‑un spațiu special amenajat, unde a fost citită și Pastorala de Sfintele Paşti ,,Învierea Domnului - Izvorul păcii”. Potrivit obiceiului creștin, la finalul slujbei, mâncărurile pregătite pentru masa de Sfintele Paşti au fost binecuvântate şi sfinţite, prin rugăciune și stropire cu apă sfințită, ne‑a transmis pr. Felix Neculai.