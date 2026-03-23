„Scara Raiului”, evocată la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

A patra duminică din Postul Mare, 22 martie 2026, a fost prilej de comuniune în rugăciune la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, slujind Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi la Altarul exterior al ansamblului monastic închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, și Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou.

Răspunsurile liturgice care au împodobit slujba au fost oferite de corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijat de pr. Ionuț Lucian Tablan Popescu.

În momentul împărtășirii clericilor, pr. Ștefan Mihalcea, consilier al Sectorului media și comunicare al Centrului eparhial Suceava și parohul Bisericii „Sfinții Apostoli Pentru și Pavel” Boureni din Gura Humorului, a tâlcuit înțelesul duhovnicesc al Sfintei Evanghelii rânduite pentru această zi. Intitulată „Între credință și îndoială: urcușul omului spre Dumnezeu”, predica a evidențiat faptul că apropierea de Dumnezeu a fiecăruia începe prin recunoașterea propriei neputințe, oglindită în adânca rugăciune: „Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!”

Evocând scrierile Sfinților Grigorie Palama și Isaac Sirul, ale Sfântului Apostol Pavel, precum și ale Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria și ale Sfântului Ioan Scărarul, părintele consilier a punctat rolul esențial al rugăciunii și al postului ca mijloace prin care omul se curăță de patimi și se pregătește de întâlnirea cu Hristos.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic i‑a mulțumit oaspetelui pentru cuvântul de folos și a amintit faptul că pe site‑ul eparhiei poate fi lecturată exegeza acestei zile, evocând apoi importanța citirii scrierilor Sfântului Ioan Scărarul, sintetizate de Înaltpreasfinția Sa în cadrul volumului intitulat „Triodul - Golgota pocăinței”, apărut la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Astfel, a fost prezentată clasificarea treptelor Scării Sfântului Ioan, cunoscut și sub numele de Ioan Sinaitul sau Ioan Scolasticul, precum și Decalogul la Duminica a 4‑a din Post, „gânduri bune de luat acasă, sinteză a sintezelor filocalice”.

Chiriarhul a rostit rugăciuni de dezlegare și pentru sănătate trupească și sufletească și i‑a binecuvântat pe cei prezenți prin stropire cu apă sfințită.