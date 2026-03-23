Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

„Scara Raiului”, evocată la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Irina Ursachi,   Daniela Livadaru - 23 Martie 2026

A patra duminică din Postul Mare, 22 martie 2026, a fost prilej de comuniune în rugăciune la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, slujind Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi la Altarul exterior al ansamblului monastic închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, și Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou.

Răspunsurile liturgice care au împodobit slujba au fost oferite de corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijat de pr. Ionuț Lucian Tablan Popescu.

În momentul împărtășirii clericilor, pr. Ștefan Mihalcea, consilier al Sectorului media și comunicare al Centrului eparhial Suceava și parohul Bisericii „Sfinții Apostoli Pentru și Pavel” Boureni din Gura Humorului, a tâlcuit înțelesul duhovnicesc al Sfintei Evanghelii rânduite pentru această zi. Intitulată „Între credință și îndoială: urcușul omului spre Dumnezeu”, predica a evidențiat faptul că apropierea de Dumnezeu a fiecăruia începe prin recunoașterea propriei neputințe, oglindită în adânca rugăciune: „Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!”

Evocând scrierile Sfinților Grigorie Palama și Isaac Sirul, ale Sfântului Apostol Pavel, precum și ale Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria și ale Sfântului Ioan Scărarul, părintele consilier a punctat rolul esențial al rugăciunii și al postului ca mijloace prin care omul se curăță de patimi și se pregătește de întâlnirea cu Hristos.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic i‑a mulțumit oaspetelui pentru cuvântul de folos și a amintit faptul că pe site‑ul eparhiei poate fi lecturată exegeza acestei zile, evocând apoi importanța citirii scrierilor Sfântului Ioan Scărarul, sintetizate de Înaltpreasfinția Sa în cadrul volumului intitulat „Triodul - Golgota pocăinței”, apărut la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Astfel, a fost prezentată clasificarea treptelor Scării Sfântului Ioan, cunoscut și sub numele de Ioan Sinaitul sau Ioan Scolasticul, precum și Decalogul la Duminica a 4‑a din Post, „gânduri bune de luat acasă, sinteză a sintezelor filocalice”.

Chiriarhul a rostit rugăciuni de dezlegare și pentru sănătate trupească și sufletească și i‑a binecuvântat pe cei prezenți prin stropire cu apă sfințită.

 

 

TOP 6 Știri