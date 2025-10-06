Seară duhovnicească la Biserica „Sfântul Nicolae”-Negustori din București

În seara zilei de duminică, 5 octombrie 2025, la Biserica „Sfântul Nicolae”-Negustori din cadrul Protoieriei Sector 3 Capitală a avut loc un eveniment cultural deosebit, prilejuit de proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, una dintre cele mai luminoase personalități ale teologiei ortodoxe românești și universale.

Seara a debutat cu slujba Acatistului Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, oficiată în biserica parohială, lăcașul unde Părintele Stăniloae a slujit în ultimii 12 ani din viață, perioadă în care a fost o prezență duhovnicească și intelectuală de referință pentru numeroși credincioși și teologi.

După momentul liturgic, credincioșii prezenți au fost invitați la o seară duhovnicească, în cadrul căreia mai multe personalități au evocat amintiri, trăiri și reflecții despre marele teolog român.

Invitații evenimentului au fost: prof. univ. dr. Costea Munteanu, cadru didactic la Academia de Studii Economice din București; prof. univ. dr. Ana Bal, cadru didactic în cadrul aceleiași instituții; Horea Paștina, pictor; și Florela Suceava, muzician, membră a Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” din București.

Evenimentul a fost moderat de părintele paroh Alin Hotcoleanu, care a subliniat importanța cultivării memoriei duhovnicești și a recunoștinței față de marii mărturisitori ai credinței ortodoxe.

„Memoria duhovnicească este puntea prin care sufletul nostru se leagă de sfințenia și jertfa celor care au mărturisit credința cu dăruire totală. Prin cultivarea recunoștinței, păstrăm vie lumina lor în inimile noastre și ne lăsăm călăuziți de exemplul lor în viața de zi cu zi. Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae ne arată că adevărata sfințenie se clădește în fiecare gest de credință, rugăciune și iubire pentru aproapele. Viața sa ne îndeamnă să înțelegem că mărturisirea credinței nu este doar un moment, ci o chemare continuă de a trăi cu verticalitate și curaj duhovnicesc. Prin exemplul său, învățăm că răbdarea, smerenia și iubirea ne transformă inimile și le apropie de Dumnezeu. Astfel, comemorarea unor astfel de mărturisitori devine nu doar un act de memorie, ci o invitație la reflecție și la urmat calea sfințeniei în propriile noastre vieți. În fiecare clipă în care ne amintim de ei, ne regăsim inspirația de a fi mai buni, mai drepți și mai apropiați de Dumnezeu”, a spus părintele paroh.

În continuare, Florela Suceava, membră a Orchestrei Filarmonicii „George Enescu”, a evidențiat dragostea părintească a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, ale căror predici rămân adevărate călăuze pentru credincioși: ,,Predicile Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae ne învață că iubirea și credința nu sunt doar sentimente trecătoare, ci fapte care modelează sufletul și ne apropie de Dumnezeu. El sublinia mereu că rugăciunea trebuie trăită din inimă și însoțită de fapte bune, iar smerenia și răbdarea sunt cheia adevăratei vieți duhovnicești. În fiecare cuvânt rostit, Părintele Stăniloae insufla credincioșilor curajul de a mărturisi credința în orice împrejurare, fără frică sau compromis. De asemenea, el arăta că adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu nu se dobândește doar prin studiul teologic, ci prin trăirea iubirii în relațiile cu semenii”.

De asemenea, prof. univ. dr. Ana Bal, cadru didactic la Academia de Studii Economice din București, a subliniat chipul blând și smerit al Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae: „Personalitatea sa radia o liniște și o blândețe care inspirau respect și afecțiune. Prin exemplul său de viață, Părintele Stăniloae a arătat ce înseamnă dedicarea totală slujirii lui Dumnezeu și a oamenilor. Această dedicare se manifesta în fiecare gest, în fiecare cuvânt rostit cu grijă și în fiecare sfat oferit celor din jur. Chipul său rămâne un reper pentru cei care caută echilibru și înțelepciune în viață, fiind un model de integritate și iubire necondiționată. Prezența sa lumina încăperile și inimile celor care îl cunoșteau, iar bunătatea sa era simțită fără să fie nevoie de cuvinte. Prin smerenia și răbdarea sa, Părintele Stăniloae ne învăța că adevărata măreție stă în modestie și în dragostea pentru aproapele”.