Ședință administrativă a preoților din Onești

Miercuri, 21 ianuarie, a avut loc prima ședință administrativă din acest an a preoților din Protoieria Onești. Aceasta s‑a desfășurat la sediul protopopiatului, cu binecuvântarea Înaltpresfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în prezența și sub președinția Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al eparhiei.

În deschidere, Preasfinția Sa a transmis părinților prezenți binecuvântarea Părintelui Arhiepiscop, și‑a manifestat bucuria reîntâlnirii cu preoții oneșteni și a prezentat ordinea de zi a ședinței, propunând pentru anul ce a început realizarea unui calendar în care să fie trecute și întâlniri liturgice. În cadrul acestora, după săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii arhierești, se vor discuta problemele liturgice și pastorale pe care le întâlnesc clericii în activitatea lor.

Părintele Episcop‑vicar a vorbit și despre necesitatea catehizării enoriașilor, copii, tineri și adulți, ca modalitate de a face cunoscut și accesibil izvorul credinței noastre și de a‑i apropia de Biserică, apreciind și faptul că un număr de 25 de parohii s‑au înscris în Concursul Național Catehetic.

În continuare, părintele Ilarion Mâță, consilier eparhial la Sectorul social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a prezentat un raport al activităților social-filantropice desfășurate în anul 2025 la nivelul protoieriei și al arhiepiscopiei, prezentând statistic și numărul beneficiarilor. Sfinția sa a adus în atenție și proiectul social eparhial „Familia - izvor de viață, iubire și înnoire a lumii”, proiect ce se înscrie în tema Anului omagial al pastorației familiei creștine și a Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame). Părintele consilier a prezentat și calendarul proiectului, ce cuprinde propuneri de activități pentru fiecare lună a anului, arătând părinților prezenți pârghiile pe care le au la dispoziție pentru a veni în ajutorul familiilor ce se confruntă cu orice fel de probleme.

În cadrul ședinței a luat cuvântul și părintele inspector eparhial Ioan Bârgăoanu, care a mulțumit părinților prezenți pentru susținerea proiectului „Masa bucuriei”, a făcut o radiografie a nevoilor familiei creștine contemporane, insistând asupra necesității prezenței familiei, părinți și copii, la Dumnezeiasca Liturghie.

Părintele protoiereu Nicolae Zaharia a adus în atenția părinților prezenți detalii ce țin de administrația parohială, dând și îndrumările necesare. Astfel, sfinția sa a amintit despre procedurile, aflate în derulare, ale alegerii membrilor organismelor parohiale, despre modul de completare și depunere a Formularului 230, precum și despre alte provocări ce apar în zona administrației parohiale. Totodată, sfinția sa a propus realizarea, în posturile din timpul anului, a unor concursuri cultural-artistice, la care să participe tinerii din parohii, și premierea tuturor tinerilor ce participă la olimpiade și concursuri școlare.

După întrebările și discuțiile din partea de final, cuvântul de încheiere a revenit Preasfințitului Părinte Teofil, care a rezumat ordinea de zi și a tras concluziile fiecărui punct discutat, asigurându‑i pe slujitorii sfintelor altare de toată apropierea și deschiderea sa și a Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim.