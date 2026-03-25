Ședința anuală a Casei de Ajutor Reciproc a Eparhiei Buzăului și Vrancei

Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 25 Martie 2026

Membrii Adunării Generale a Casei de Ajutor Reciproc (CAR) a clericilor și salariaților bisericești din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei s‑au întrunit marți, 24 martie, în cadrul ședinței anuale de lucru. Întâlnirea a avut loc la Biblioteca eparhială „Ghenadie Episcopul” din municipiul Buzău și a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, alături de care s‑au aflat reprezentanții Centrului eparhial și ai celor șapte protoierii. Pe parcursul ședinței, părintele Marian Gegea, vicar administrativ eparhial și președinte al CAR, a prezentat raportul privind situația economico‑financiară pe anul 2025. Analiza a evidențiat stabilitatea acestei instituții de întrajutorare și a oferit cadrul necesar pentru formularea unor propuneri concrete menite să eficientizeze activitatea organizației.

În prezent, Casa de Ajutor Reciproc a Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei numără 1.471 de membri activi. Misiunea instituției este de a acorda împrumuturi rambursabile, precum și ajutoare nerambursabile, în momentele deosebite din viața membrilor săi. Conform bilanțului pe anul precedent, sprijinul financiar a fost distribuit astfel: 7 ajutoare de deces, în valoare de 31.000 de lei; 53 de ajutoare pentru situații de boală, în cuantum de 52.600 de lei; 18 ajutoare pentru nou‑născuți, însumând 18.000 de lei. Suma totală direcționată către ajutoarele sociale a fost de 101.600 de lei, confirmând rolul esențial al CAR în rândul personalului bisericesc.

 

