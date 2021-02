Şedinţe ale Consiliului şi Adunării eparhiale în Arhiepiscopia Sibiului

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu au avut loc sâmbătă, 6 februarie, şedinţele de lucru ale Consiliului şi Adunării eparhiale ale Arhiepiscopiei Sibiului, prezidate de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Si­biului şi Mitropolitul Ardealului.

Şedinţele de lucru au fost precedate de Sfânta Liturghie şi de un Te Deum săvârşite de Prea­sfinţitul Părinte Ilarion Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu şi a membrilor celor două organisme eparhiale.

În prima parte a întâlnirii, au fost prezentate rapoartele de activitate ale sectoarelor eparhiale pe anul 2020. Prin Sectorul cultural eparhial şi prin colaborarea celorlalte sectoare, prezentarea s-a făcut prin intermediul unui film în care au fost surprinse principalele activităţi ale Arhiepiscopiei Sibiului într-un an plin de provocări.

„Am reuşit cu ajutorul Sectorului cultural şi mass-media să prezentăm în imagini activităţile principale pe care le-am împlinit în anul care a trecut. A fost un an greu, cu multe restricţii, însă este important că am reuşit cu toţii să ne întâlnim. Am reuşit ca, în această perioadă, să nu oprim activitatea noastră, ci chiar în unele domenii să o intensificăm, mai ales în partea social-filantropică. Am reuşit cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi cu sprijinul preoţilor din Sibiu şi nu numai să cumpărăm un aparat de oxigen şi să îl punem la dispoziţia Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu, unde este cea mai mare nevoie de oxigen pentru bolnavii trataţi aici. Am reuşit să activăm, mai ales în partea a doua a anului, activităţile economice şi administrative, în aşa fel, încât putem să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate”, ne-a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.

În a doua parte a întâlnirii, au fost propuse proiectele pentru anul în curs ale sectoarelor eparhiale şi s-au discutat diverse aspecte din viaţa administrativă, economică şi culturală a Arhi­episcopiei Sibiului. Discuţiile şi propunerile membrilor Consiliului şi Adunării eparhiale s-au concentrat pe colaborarea dintre Arhi­episcopia Sibiului, unităţile medicale şi instituţiile de stat pentru a sprijini oamenii afectaţi de pandemia de COVID-19 şi pe intensificarea anumitor proiecte menite să ajute credincioşii din comunităţi.