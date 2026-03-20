Semnarea contractului pentru reabilitarea Catedralei Mitropolitane clujene

Semnarea contractului pentru reabilitarea Catedralei Mitropolitane clujene

Un articol de: Darius Echim - 20 Martie 2026

La Reședința Mitropolitană din Cluj‑Napoca a avut loc joi, 19 martie, semnarea contractului de lucrări pentru proiectul „Reabilitare, restaurare și introducere în circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane din Cluj‑Napoca”, cod SMIS 302121, în valoare de 41.708.146,74 lei. Contractul a fost semnat între firma SC Decorint SRL, care a câștigat licitația și va executa lucrările, și Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în calitatea de beneficiar al proiectului.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit un cuvânt de bun venit și a vorbit despre rolul și importanța istorică a Catedralei Mitropolitane. Au mai vorbit Marcel‑Ioan Boloș, directorul general al Agenției de Dezvoltare Regională Nord‑Vest, ing. Tibor‑Istvan Konti, în calitate de constructor și administrator al firmei de executare a lucrărilor SC Decorint SRL, și Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Clujului și managerul de proiect.

La eveniment au participat membrii Permanenței Consiliului eparhial, în frunte cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, precum și alți invitați.

Proiectul „Reabilitare, restaurare și introducere în circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane din Cluj‑Napoca” implică, pe de o parte, valorificarea sustenabilă a patrimoniului istoric prin restaurarea catedralei, iar pe de altă parte, constă în introducerea acestui important monument de artă românească în circuitul turistic prin implementarea unei soluții de acces la cele două galerii de peste naos și la spațiul dintre cele două cupole peste pronaos, după cum au precizat reprezentanții echipei de implementare a proiectului.

Intervențiile propuse prin proiect vizează reabilitarea structurii de rezistență; intervenții structurale necesare realizării obiectivelor arhitecturale propuse; realizarea ansamblului de scări și pasarele care vor deservi traseul turistic, ce urmează a fi amplasate pe elementele de beton armat prezente pe traseu; reabilitarea spațiilor interioare în special la: pronaos, naos și Altar; reabilitarea spațiilor interioare dispuse la nivelul subsolului; continuarea lucrărilor de pictură în tehnica mozaic; plastica arhitecturală de fațadă, registrul compozițional al ferestrelor, registrul decorativ superior; conservarea și restaurarea tâmplăriei metalice.

Perioada de implementare a proiectului este de 60 de luni, între 1 ianuarie 2024 şi 31 decembrie 2028. Valoarea totală a proiectului este de 56.895.027,45 lei, din care 28.706.269,02 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională, 5.065.812,19 lei din bugetul național și diferența din cofinanțare.

În data de 22 decembrie 2023, la Reședința Mitropolitană din Cluj‑Napoca, au avut loc semnarea și prezentarea proiectului „Reabilitare, restaurare și introducere în circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane din Cluj, SMIS 302121”, în baza contractului de finanțare semnat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord‑Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord‑Vest 2021-2027, și Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în calitate de beneficiar al finanțării.

 

