Sfânta Liturghie arhierească la Ştei, Oradea

În Duminica Samarinencei, 10 mai, când Biserica lui Hristos îi pomenește pe Sfântul Apostol Simon Zilotul și pe Sfântul Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, din rândul sfinților recent canonizați de Biserica Ortodoxă Română, într‑o zi aflată totodată sub semnul comemorării Zilei Independenței Naționale și a Regalității, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în biserica Parohiei Ștei, Protopopiatul Beiuș.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, ierarhul a vorbit despre întâlnirea revelatoare dintre Mântuitorul Iisus Hristos și femeia samarineancă.

„Am ascultat adineaori una dintre cele mai frumoase pericope evanghelice citite în zi de duminică, în Ziua Domnului, din perioada specială în care suntem, perioada pascală. Duminica de astăzi strălucește cu o lumină aparte, pentru că pericopa evanghelică de astăzi este una dintre cele mai calde, mai apropiate de sufletul omului, dintre toate cele rânduite a se citi în Ziua Domnului, la Sfânta Liturghie. Este o pericopă evanghelică ce ne umple sufletul de speranță! Dar nu este orice fel de speranță, cum ne punem noi nădejdea în tot felul de lucruri trecătoare și mici izbânzi pământești, care nu aduc mare lucru în viața omului. Este vorba despre speranța vieții celei veșnice pe care ne‑o dăruiește Cel trimis de Tatăl!”, a remarcat ierarhul.

La finalul programului liturgic au vorbit pr. Marian‑Vasile Popa, protopopul Beiușului, și pr. paroh Adrian Suciu‑Ursu, care și‑a manifestat recunoștința față de Episcopul Oradiei pentru bucuria ziditoare de a‑l avea în mijlocul comunității euharistice a orașului Ștei.

Ierarhul i‑a binecuvântat pe credincioșii prezenți la Dumnezeiasca Liturghie și i‑a îndemnat la păstrarea unității și a comuniunii frățești, reluând una dintre ideile centrale ale cuvântului de învățătură.