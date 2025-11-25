Sfânta Liturghie baptismală la Catedrala „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman

În Duminica a 26-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a săvârșit Sfânta Liturghie baptismală în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Duminică, 23 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie baptismală la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, în cadrul căreia a botezat-o pe prunca Parascheva Turcu, fiica preotului Andrei Turcu și a prezbiterei Teodora Turcu.

Cuvântul de învățătură a fost adresat credincioșilor de către preotul Bogdan Vasile Ciobanu, cadru didactic la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman și paroh la parohia romașcană „Sfântul Ilie”.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a adresat un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre semnificațiile teologice ale Postului Nașterii Domnului și despre sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului ca început al mântuirii omului trăitor într-un timp binecuvântat de prezența sfințitoare a Cuvântului lui Dumnezeu.

În încheierea cuvântului său, referindu-se la Sfânta Liturghie baptismală săvârșită în această zi, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre semnificațiile încorporării celui nou botezat în Trupul tainic al lui Hristos și despre valoarea trăirii în comuniune a tuturor membrilor Bisericii.

La final, preotul Andrei Turcu a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pentru slujire și binecuvântare și părintelui protosinghel Nectarie Iftime, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Roman, pentru implicarea în organizarea acestui eveniment liturgic.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Diaconia” al Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.