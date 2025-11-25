Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfânta Liturghie baptismală la Catedrala „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman

Știri
Un articol de: Pr. Valentin Băltoi - 25 Noiembrie 2025

În Duminica a 26-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a săvârșit Sfânta Liturghie baptismală în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Duminică, 23 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie baptismală la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, în cadrul căreia a botezat-o pe prunca Parascheva Turcu, fiica preotului Andrei Turcu și a prezbiterei Teodora Turcu.

Cuvântul de învățătură a fost adresat credincioșilor de către preotul Bogdan Vasile Ciobanu, cadru didactic la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman și paroh la parohia romașcană „Sfântul Ilie”.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a adresat un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre semnificațiile teologice ale Postului Nașterii Domnului și despre sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului ca început al mântuirii omului trăitor într-un timp binecuvântat de prezența sfințitoare a Cuvântului lui Dumnezeu.

În încheierea cuvântului său, referindu-se la Sfânta Liturghie baptismală săvârșită în această zi, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre semnificațiile încorporării celui nou botezat în Trupul tainic al lui Hristos și despre valoarea trăirii în comuniune a tuturor membrilor Bisericii.

La final, preotul Andrei Turcu a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pentru slujire și binecuvântare și părintelui protosinghel Nectarie Iftime, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Roman, pentru implicarea în organizarea acestui eveniment liturgic. 

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Diaconia” al Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

 

