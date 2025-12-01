Sfântul Apostol Andrei prăznuit la Catedrala Episcopală din Vârșeț

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a săvârșit duminică, 30 noiembrie, Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Serbia, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al românilor de pretutindeni.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre lucrarea apostolică a Sfântului Andrei și despre modul în care acesta a așezat temelia credinței creștine pe pământul românesc: „Sfântul Apostol Andrei rămâne pentru neamul nostru icoana vie a misiunii apostolice. El nu doar a vestit Evanghelia, ci a și sădit în inimile oamenilor o credință care a rodit peste veacuri. Evanghelia pe care a adus‑o în Sciția a prins rădăcini adânci în sufletele strămoșilor noștri și ne cheamă, până astăzi, să fim mărturisitori ai lui Hristos”.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Ieronim a evocat personalitatea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, „un părinte providențial al unității și conștiinței românești, un ierarh care a împletit armonios lucrarea duhovnicească cu cea culturală și identitară, sprijinind limba, tradițiile și demnitatea poporului român, inclusiv ale românilor din Banatul Istoric”.

La Sfânta Liturghie a fost prezentă Anca Corfu, consulul general al României la Vârșeț, care a adresat un mesaj comunității românești din Serbia: „Este o bucurie să fiu alături de dumneavoastră în această zi cu semnificație pentru românii de pretutindeni. Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei ne reamintește de rădăcinile, identitatea și valorile care ne unesc. Consulatul General al României la Vârșeț va rămâne un partener devotat sprijinirii comunității românești și consolidării legăturilor culturale și spirituale dintre România și Serbia”.

Evenimentul s‑a încheiat cu un moment de comuniune și felicitări adresate credincioșilor, într‑o atmosferă de sărbătoare, lumină și recunoștință pentru binecuvântările acestei zile.