Sfântul Apostol Andrei prăznuit la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca

În Duminica a 30‑a după Rusalii (Dregătorul bogat - Păzirea poruncilor), 30 noiembrie, la prăznuirea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și‑a cinstit ocrotitorul spiritual la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, alături de un sobor de preoți și diaconi şi a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a vorbit despre „Duhul misionar al Sfântului Apostol Andrei”.

„Dacă tânărul bogat nu a putut să își vândă averea, să o împartă săracilor și apoi să‑L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, astăzi îl sărbătorim pe unul care le‑a lăsat pe toate și I‑a urmat Domnului. Este vorba despre Sfântul Apostol Andrei. A devenit un mare misionar, aducându‑i și pe alții la Hristos: mai întâi pe fratele său, Petru, iar apoi pe mulți alții. Ce învățăm de aici? Că, înainte de toate, trebuie să‑i aducem pe cei din casa noastră la Hristos, iar apoi și pe alții, pe cât mai mulți, atunci când ne ajută Dumnezeu să‑i apropiem de Domnul nostru Iisus Hristos. (…) Astfel, învățăm de la Sfântul Apostol Andrei să fim misionari, pentru că el nu L‑a mai părăsit pe Domnul Iisus Hristos, ci L‑a urmat pretutindeni. Iar după Înălțarea Domnului la cer și după pogorârea Duhului Sfânt peste ucenici, când s‑a întemeiat Biserica, Sfântul Apostol Andrei a propovăduit în Bizanț și în multe alte locuri, inclusiv în Grecia. Dar ceea ce este important pentru noi, românii, este că Sfântul Apostol Andrei a vestit Evanghelia Domnului Hristos în nordul Mării Negre, în Dobrogea”, a subliniat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. prof. Vasile Stanciu.

La finalul Sfintei Liturghii, clericii și credincioșii clujeni, dar și reprezentanții mai multor instituții l‑au felicitat pe Înaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei cu prilejul prăznuirii ocrotitorului spiritual. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul i‑a transmis chiriarhului urările din partea clerului şi a credincioşilor încredințați spre păstorire, oferindu‑i în dar un baston arhieresc și un aranjament floral.

„Dorim să exprimăm, din partea clerului și a poporului Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, sentimente de respect, prețuire și recunoștință, întrucât Sfântul Apostol Andrei este și ocrotitorul ceresc al Înaltpreasfinției Voastre. Această zi onomastică ne oferă prilejul binecuvântat de a vă mulțumi pentru toată osteneala și pentru întreaga lucrare neobosită pe care o săvârșiți în mijlocul clerului și al credincioșilor eparhiei noastre”, a transmis Preasfinţia Sa.

Momentul festiv s‑a încheiat cu un polihroniu, iar Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate, apoi a adresat mulţumiri celor prezenți, pentru urările făcute cu prilejul prăznuirii ocrotitorului spiritual.

„Pentru urări, vă mulțumim. Sfântul Apostol Andrei să ocrotească țara noastră. Credința copiilor și a urmașilor noștri să fie puternică, iar țara să fie ferită de toate necazurile”, a spus Înaltpreasfinția Sa.