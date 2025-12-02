Sfântul Apostol Andrei prăznuit și în Viena

Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, a fost sărbătorit cu multă dragoste și la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Viena, în ziua de 30 noiembrie, cu ocazia hramului sfântului lăcaș al comunității. Cu acest prilej, prin încredințarea Înaltpreasfinţitului Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, înconjurat de un sobor din care au făcut parte: părintele Ionel Popescu, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Timișoarei; părintele Paul‑Emanuel Tăvală, consilier eparhial la Arhiepiscopia Sibiului; părintele Nicolae Dura, parohul sfântului lăcaș din Viena; părintele Viorel Barbu și părintele Mircea Morar.

La slujbă au fost prezenți și reprezentanți ai Ambasadei României în Austria: Mariana Stoian, ministru și conducătoare a Oficiului Consular, și Florentina Mărginean, secretar I. De asemenea, a participat și Victoria Roșa, ambasadorul Republicii Moldova în Austria.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța urmării lui Hristos, evocând responsabilitatea de a trăi Evanghelia în viața de zi cu zi. În continuare, a subliniat valoarea limbii române și a identității naționale, afirmând că: „Limba română este un sanctuar în care nu poți intra oricum, ci cu respect și murmur de Psaltire”, iar România este „un antimis plin cu sfinte moaște”, transmite site‑ul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Cu ocazia Zilei Naționale a României, au fost rostite rugăciuni pentru credincioși români.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a prezentat două cărți scrise de Înaltpreasfinția Sa, publicate recent: „Taina din peștera Betleemului” și „Trandafirul dintre spini”.

La finalul slujbei, părintele Nicolae Dura a mulțumit lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra comunității credincioșilor români din țară și din diasporă, precum și Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan pentru bogatul cuvânt de învățătură rostit credincioșilor prezenți.

Zilele Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan în Viena au fost încununate și de vizita la capela românească din centrul orașului, la Catedrala greacă‑ortodoxă, Domul „Sfântul Ștefan” unde se păstrează sfintele moaște ale Sfântului Arhidiacon Ștefan și o icoană făcătoare de minuni pictată de maramureșeanul Ștefan Pop, precum și la mai multe edificii reprezentative ale capitalei austriece.