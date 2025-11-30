Sfântul Apostol Andrei serbat la Catedrala Mitropolitană din Iași

În Duminica a 30‑a după Rusalii, 30 noiembrie, când Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat la slujirea apostolică și ocrotitorul României, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la catedrală, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența unui număr mare de credincioși.

Numeroși credincioși ieșeni au venit să îl cinstească pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al poporului nostru. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, ierarhul a vorbit despre chemarea apostolică a Sfântului Andrei și despre importanța căutării lui Hristos în viața fiecăruia dintre noi:

„Sfântul Apostol Andrei, apostol atât de important pentru creștinătate, dar în mod special pentru creștinii din România, este Dumnezeiescul Apostol care, aflându‑L pe Domnul Hristos - pe Care inima sa, precum și inima întregului popor din care făcea parte, dar și inima întregii omeniri, Îl căuta și Îl dorea - descoperindu‑L, aflându‑L, găsindu‑L, cu inima plină de bucurie, se îndreaptă spre fratele său, Sfântul Apostol Petru, și îi spune: «Am găsit pe Mesia, Care se numește Hristos!». Prin aceste cuvinte, Sfântul Apostol Andrei devine chipul omului care Îl caută pe Dumnezeu și Îl descoperă, iar inima sa devine plină de lumină, pentru că întreaga căutare își găsește împlinirea. Viața noastră, a creștinilor, este - și se cuvine să fie - o căutare continuă a lui Dumnezeu, pentru ca El să‑Și facă sălaș în inima noastră, iar noi să viețuim în același ritm al vieții dumnezeiești‑omenești a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și Om adevărat.

Pentru că nu putem trăi fără Dumnezeu, Cel care este Calea, Adevărul și Viața, Lumina lumii, se cuvine ca omul să‑L caute cu nădejdea că Îl va găsi încă din această viață, găsire ce devine deplină în lumina veșniciei Împărăției Cerurilor. Dumnezeu este puterea căutării și a descoperirii, iar această putere se manifestă în Dumnezeiasca Liturghie, ca un schimb de daruri între om și Dumnezeu: omul Îi dă lui Dumnezeu viața lui, iar Dumnezeu Se dăruiește pe Sine în Trupul și în Sângele Său.

Îl căutăm pe Dumnezeu în rugăciunea cea din tot locul și din toată vremea; Îl căutăm pe Dumnezeu prin Scripturi, prin care ne hrănim cu gândul lui Dumnezeu și nu cu gândurile noastre, omenești, cum facem de obicei. Cale de căutare și descoperire a lui Dumnezeu se află și în taina jertfei, a crucii pe care o purtăm, a necazurilor pe care le întâmpinăm, a suferinței care adesea se abate asupra noastră.”

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul i-a hirotesit pe protosinghelul Siluan Pralea în duhovnic și pe diaconul Constantin Crețu în arhidiacon.